В Литве задержали фигуранта дела о загрязнении «Дружбы» Ружечко

По данным СМИ, один из фигурантов дела о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба» задержан в Литве. Ранее он был объявлен в международный розыск и заочно арестован в России

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Сотрудники Интерпола задержали в Литве бывшего гендиректора компании «СамараТрансНефть-терминал» (СТНТ) Романа Ружечко, он находится в международном розыске в рамках дела о загрязнении нефтепровода «Дружба», сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Он задержан в Литве», — заявила собеседница агентства. Эту информацию подтвердил и источник «Интерфакса», по словам которого российских правоохранителей уже проинформировали о задержании Ружечко.

Адвокат Ружечко Виталий Митькин отказался от комментариев для РБК.

Ружечко и бывший владелец компании «Петронефть» Роман Трушев подозреваются в преступлениях, предусмотренных ч. 4 ст. 215.3 УК (самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктоводам и газопроводам либо приведение их в негодность). Ружечко и Трушева объявили в международный розыск, в мае их заочно арестовал Самарский районный суд.

Сам Ружечко ранее говорил РБК, что в нефти компании «Нефтеперевалка» действительно нашли превышение хлорорганических соединений в одной из емкостей. Однако, по его словам, эти объемы никак не могли загрязнить до 5 млн т нефти.