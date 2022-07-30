КТК вернулся к штатному режиму работы

После подачи напряжения в нефтеперекачивающей станции «Курмангазы» и НПС «Исатай» (обе расположены в казахстанском городе Атырау) объекты нефтепровода акционерного общества «Каспийский трубопроводный консорциум-Р» (КТК-Р, компания с участием России и Казахстана) перешли в штатный режим работы. Об этом РБК сообщили в пресс-службе КТК.

Ранее 27 июля неблагоприятные погодные условия повлекли падение семи опор воздушных линий электропередачи (ВЛ), что стало причиной отключения от энергоснабжения этих двух станций.

Напряжение было подано 29 июля. «В настоящее время нефтепроводная система Тенгиз-Новороссийск работает в штатном режиме, что обеспечивает выполнение заявок грузоотправителей нефти», — говорится в сообщении пресс-службы.

В конце марта КТК сообщил о выявлении повреждения «в виде смещения силового каркаса одного из плавучих шлангов» третьего выносного причального устройства (ВПУ-3). Помимо этого были обнаружены повреждения девятого и 13-го шлангов внутреннего рукава ВПУ-2. «Указанные повреждения являются критическими и не позволяют обеспечить безопасную эксплуатацию устройства», — сказали в компании. Эксплуатация ВПУ-2 и ВПУ-3 была приостановлена и восстановилась только спустя месяц.

«В период временного ограничения мощностей для обеспечения поставок смеси CPC Blend на экспорт на участке НПС «Тенгиз» — НПС «Астраханская» применялась технологическая схема с использованием мощностей НПС «Атырау», позволявшая осуществлять перекачку нефти без запуска в работу НПС «Курмангазы» и НПС «Исатай», — рассказали в пресс-службе.

Крупнейшими акционерами КТК выступают «Транснефть» (24%) и казахский «КазМунайГаз» (19%). По трубопроводу Тенгиз — Новороссийск протяженностью 1511 км поставляется более двух третей всей экспортной нефти Казахстана, а также сырье с российских месторождений, в том числе на Каспии. Морской терминал компании оснащен тремя выносными причальными устройствами.

Читайте на РБК Pro Pro Ликвидировать или оставить: что происходит с трастами россиян в Европе Ликвидировать или оставить: что происходит с трастами россиян в Европе Статьи Pro «Я просыпаюсь, пока мир спит»: зачем экс-глава Disney встает в 4.15 утра «Я просыпаюсь, пока мир спит»: зачем экс-глава Disney встает в 4.15 утра Статьи Pro Какие айтишники хотят уйти из российских фирм и как их удержать Какие айтишники хотят уйти из российских фирм и как их удержать Статьи Pro Как миллиардеры защищаются от инфляции: варианты от Мангера и Далио Как миллиардеры защищаются от инфляции: варианты от Мангера и Далио Статьи Pro «Игровая площадка для взрослых»: каково работать в Google — в 6 пунктах «Игровая площадка для взрослых»: каково работать в Google — в 6 пунктах Статьи Pro Пять упражнений для здоровой спины Пять упражнений для здоровой спины Инструкции Pro Как персональные санкции затронут не только бизнесменов, но и их родню Как персональные санкции затронут не только бизнесменов, но и их родню Статьи Pro «Никакого мобильного до 14 лет»: Маск, Гейтс и Безос — о воспитании детей «Никакого мобильного до 14 лет»: Маск, Гейтс и Безос — о воспитании детей Статьи

В начале июля Приморский районный суд Новороссийска постановил приостановить деятельность Каспийского трубопроводного консорциума на 30 суток. Причиной стало то, что Ространснадзор выявил экологические нарушения на производственных объектах КТК.

В КТК отметили, что закон не допускает применение мер, которые могут повлечь необратимые последствия для производственного процесса; компания обжаловала это решение. В середине месяца Краснодарский краевой суд заменил решение о приостановке деятельности на административный штраф в размере 200 тыс. руб.

На фоне судебного процесса президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал диверсифицировать поставки нефти. Он поручил «КазМунайГазу» проработать использование Транскаспийского маршрута для экспорта нефти и увеличить мощности нефтепроводов Атырау — Кенкияк и Кенкияк — Кумколь. В Кремле тогда заявили, что призыв Токаева «вряд ли» был политически мотивированным.