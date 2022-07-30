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КТК вернулся к штатному режиму работы

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После подачи напряжения в нефтеперекачивающей станции «Курмангазы» и НПС «Исатай» (обе расположены в казахстанском городе Атырау) объекты нефтепровода акционерного общества «Каспийский трубопроводный консорциум-Р» (КТК-Р, компания с участием России и Казахстана) перешли в штатный режим работы. Об этом РБК сообщили в пресс-службе КТК.

Ранее 27 июля неблагоприятные погодные условия повлекли падение семи опор воздушных линий электропередачи (ВЛ), что стало причиной отключения от энергоснабжения этих двух станций.

Напряжение было подано 29 июля. «В настоящее время нефтепроводная система Тенгиз-Новороссийск работает в штатном режиме, что обеспечивает выполнение заявок грузоотправителей нефти», — говорится в сообщении пресс-службы.

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Фото:Виталий Тимкив / РИА Новости

В конце марта КТК сообщил о выявлении повреждения «в виде смещения силового каркаса одного из плавучих шлангов» третьего выносного причального устройства (ВПУ-3). Помимо этого были обнаружены повреждения девятого и 13-го шлангов внутреннего рукава ВПУ-2. «Указанные повреждения являются критическими и не позволяют обеспечить безопасную эксплуатацию устройства», — сказали в компании. Эксплуатация ВПУ-2 и ВПУ-3 была приостановлена и восстановилась только спустя месяц.

«В период временного ограничения мощностей для обеспечения поставок смеси CPC Blend на экспорт на участке НПС «Тенгиз» — НПС «Астраханская» применялась технологическая схема с использованием мощностей НПС «Атырау», позволявшая осуществлять перекачку нефти без запуска в работу НПС «Курмангазы» и НПС «Исатай», — рассказали в пресс-службе.

Крупнейшими акционерами КТК выступают «Транснефть» (24%) и казахский «КазМунайГаз» (19%). По трубопроводу Тенгиз — Новороссийск протяженностью 1511 км поставляется более двух третей всей экспортной нефти Казахстана, а также сырье с российских месторождений, в том числе на Каспии. Морской терминал компании оснащен тремя выносными причальными устройствами.

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В начале июля Приморский районный суд Новороссийска постановил приостановить деятельность Каспийского трубопроводного консорциума на 30 суток. Причиной стало то, что Ространснадзор выявил экологические нарушения на производственных объектах КТК.

В КТК отметили, что закон не допускает применение мер, которые могут повлечь необратимые последствия для производственного процесса; компания обжаловала это решение. В середине месяца Краснодарский краевой суд заменил решение о приостановке деятельности на административный штраф в размере 200 тыс. руб.

На фоне судебного процесса президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал диверсифицировать поставки нефти. Он поручил «КазМунайГазу» проработать использование Транскаспийского маршрута для экспорта нефти и увеличить мощности нефтепроводов Атырау — Кенкияк и Кенкияк — Кумколь. В Кремле тогда заявили, что призыв Токаева «вряд ли» был политически мотивированным.

Теги
КТК нефтепровод штатный режим Казахстан Татнефть новости
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