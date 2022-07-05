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Суд приостановил деятельность КТК на месяц

Основанием стала проверка, в ходе которой были выявлены экологические нарушения на производственных объектах КТК. В конце марта компания сообщила об аварии, тогда была приостановлена эксплуатация двух из трех ВПУ
Фото: Анатолий Устиненко / ТАСС
Фото: Анатолий Устиненко / ТАСС

Приморский районный суд Новороссийска постановил приостановить деятельность Каспийского трубопроводного консорциума (КТК, компания с участием России и Казахстана) с 5 июля на 30 суток.

Причиной стало то, что Ространснадзор выявил экологические нарушения на производственных объектах КТК. Проверка состоялась 6 мая по поручению вице-премьера Виктории Абрамченко, спустя месяц был составлен протокол.

«Каспийский Трубопроводный Консорциум действует в рамках правового поля Российской Федерации и вынужден исполнить решение суда. Решение будет обжаловано в соответствии с установленным законодательством порядком», — сообщили в компании.

КТК возобновил прокачку нефти спустя месяц после аварии на Черном море
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Морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума

Крупнейшими акционерами КТК являются «Транснефть» (24%) и казахский «КазМунайГаз» (19%).

В конце марта КТК сообщил о выявлении повреждения «в виде смещения силового каркаса одного из плавучих шлангов» третьего выносного причального устройства (ВПУ-3). Помимо того, были обнаружены повреждения девятого и 13-го шлангов внутреннего рукава ВПУ-2. «Указанные повреждения являются критическими и не позволяют обеспечить безопасную эксплуатацию устройства», — сказали в компании. Эксплуатация ВПУ-2 и ВПУ-3 была приостановлена.

В КТК отметили, что у компании есть аварийный комплект для замены необходимых шлангов, но предупредили о затруднениях при контрактовании поставок запчастей ВПУ из-за санкций. Из-за этого объем прокачки нефти может сократиться втрое от заявок грузоотправителей, не исключали в компании.

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Специалисты Росприроднадзора тогда не выявили следов разлива нефти в море.

Спустя месяц после аварии КТК возобновил работу ВПУ-3 и перевалку сырья.

По трубопроводу Тенгиз — Новороссийск протяженностью 1511 км поставляется более двух третей всей экспортной нефти Казахстана, а также сырье с российских месторождений, в том числе на Каспии. Морской терминал КТК оснащен тремя выносными причальными устройствами.

КТК не находится ни под санкциями ЕС, ни США.

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Теги
Елена Чернышова, Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко
КТК приостановка деятельности авария
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