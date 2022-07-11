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Суд заменил приостановку деятельности КТК на штраф в 200 тыс. руб.

Апелляционная инстанция заменила решение о приостановке работы компании на 30 дней из-за экологических нарушений на административный штраф. КТК заявила, что работает над устранением замечаний Ространснадзора
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Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Краснодарский краевой суд заменил решение о приостановке деятельности акционерного общества «Каспийский трубопроводный консорциум-Р» (КТК-Р, компания с участием России и Казахстана) на административный штраф в размере 200 тыс. руб., сообщает объединенная пресс-служба районных судов.

Решение о приостановке деятельности компании на 30 суток вынес Приморский районный суд, затем КТК попросила отложить его. «Рассмотрев материалы, выслушав доводы сторон, суд апелляционной инстанции изменил постановление районного суда», — заявили в пресс-службе.

В КТК, комментируя решение апелляционной инстанции, отметили, что компания является предприятием непрерывного цикла, и немедленная приостановка ее деятельности может повлечь «необратимые последствия для производственного процесса, возникновение и развитие неблагоприятного и неуправляемого процесса на техническом объекте, в том числе его разрушение». Там подчеркнули, что из-за технологических требований к транспортировке нефти невозможно «сиюминутно и одновременно» остановить производство.

КТК попросил суд отложить решение о приостановке работы
Экономика
Фото:cpc.ru

В постановлении Приморского суда говорилось, что КТК должна была приостановить деятельность с 5 июля из-за экологических нарушений на производственных объектах, которые выявил Ространснадзор в ходе проверки. В КТК отметили, что закон не допускает применение мер, которые могут повлечь необратимые последствия для производственного процесса; компания обжаловала это решение. «КТК при этом в настоящее время работает над устранением замечаний, выявленных в ходе проверки Ространснадзором», — заявили там.

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КТК — один из крупнейших инвестиционных проектов в сфере энергетики с участием иностранных партнеров на территории СНГ, основными акционерами выступают «Транснефть» (24%) и казахский «КазМунайГаз» (19%). По трубопроводу Тенгиз — Новороссийск протяженностью более 1,5 тыс. км поставляется более двух третей всей экспортной нефти Казахстана, а также сырье с российских месторождений, в том числе на Каспии. Морской терминал компании оснащен тремя выносными причальными устройствами.

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На фоне судебного процесса президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал диверсифицировать поставки нефти. Он поручил «КазМунайГазу» проработать использование Транскаспийского маршрута для экспорта нефти и увеличить мощности нефтепроводов Атырау — Кенкияк и Кенкияк — Кумколь. В Кремле после этого заявили, что слова Токаева об альтернативных поставках нефти «вряд ли» были политически мотивированными.

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Компании
Наталия Анисимова Наталия Анисимова, Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко
КТК суд приостановка деятельности штраф Краснодарский край Казахстан Ространснадзор
КАСПИЙСКИЙ ТРУБОПРОВОДНЫЙ КОНСОРЦИУМ-Р
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