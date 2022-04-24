КТК возобновил прокачку нефти спустя месяц после аварии на Черном море

В марте два из трех причальных устройств, которые позволяют загружать нефть в танкеры на значительном расстоянии от берега, получили повреждения после шторма. КТК временно вывел их из эксплуатации для обследования и ремонта

Морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (Фото: Юрий Березню / ТАСС)

Выносное причальное устройство (ВПУ) Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) на морском терминале под Новороссийском возобновило работу спустя месяц после аварии, говорится в поступившем в РБК сообщении компании.

Накануне специалисты провели водолазные работы и открыли оконечный подводный трубопроводный манифольд (секущая задвижка). Они ввели отремонтированное и промытое ВПУ-3 в эксплуатацию и возобновили перевалку нефти. К причальному устройству для погрузки пришвартовали танкер Delta Commander.

ВПУ-1 функционирует в штатном режиме. 28 марта о возобновлении отгрузки нефти с помощью его после обследования писал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

ВПУ-2 все еще временно выведено из эксплуатации.

21 и 22 марта подрядная организация концсорциума ООО «Транснефть-Сервис» выявила повреждения девятого и 13-го шлангов внутреннего рукава ВПУ-2 и смещение силового каркаса одного из плавучих шлангов ВПУ-3 из-за шторма. Повреждения стали критическими, поэтому КТК приостановил эксплуатацию ВПУ.

Консорциум заявил, что вывод оборудования позволил избежать аварийного разлива нефти в акваторию Черного моря. «Мониторинг обстановки в районе морского терминала КТК под Новороссийском также осуществляли специалисты Росприроднадзора. Разлива нефти зафиксировано не было», — сообщили в КТК.

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Тогда компания заверила, что у нее есть аварийный комплект для замены шлангов, но предупреждала о возможных затруднениях с будущими поставками запчастей для ВПУ и последующем тройном снижении объема экспорта нефти.

Заместитель министра энергетики Павел Сорокин указывал, что восстановление работы терминала может занять полтора или даже два месяца. Он прогнозировал потенциальную потерю до 1 млн барр. нефти в сутки (до 80%). Авария влияла на добычу российских компаний, поэтому правительство обещало помочь КТК в восстановлении, говорил Сорокин.

Между тем ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков оценивал сроки ремонта инфраструктуры КТК в три—пять недель при подходящей погоде. Если ремонт двух из трех ВПУ занял бы более месяца, мог возникнуть сбой в отгрузке нефти потребителям — Италии, США, КНР, Турции, Франции и Испании, говорил источник, близкий к КТК.

Министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев оценил ущерб от аварии в 100–150 млрд тенге ($218,5–327,8 млн).

Трубопроводная система КТК — один из крупнейших инвестиционных проектов в энергетической сфере с участием иностранного капитала на территории СНГ. Трубопровод Тенгиз — Новороссийск имеет протяженность 1511 км, доставляет более двух третей экспортной нефти Казахстана и сырье с российских месторождений, в том числе на Каспии. Морской терминал КТК под Новороссийском с тремя ВПУ позволяет безопасно загружать танкеры на значительном удалении от берега.

Крупнейшие акционеры КТК — «Транснефть» (24%) и казахский «КазМунайГаз» (19%). «КТК Компани» владеет 7% акций, Kazakhstan Pipeline Ventures LLC — 1,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company — 15%, LUKARCO B.V. — 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company — 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited — 7,5%, BG Overseas Holdings Limited — 2%, Eni International N.A. N.V. S. a r.l. — 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC — 1,75%.

В 2021 году морской терминал отгрузил 60,7 млн т нефти. Из них 53 млн т поставили казахстанские грузоотправители, еще 7,6 млн т поступило из России. Самые большие объемы нефти в трубопроводную систему поступили с месторождений Тенгиз, Карачаганак и Кашаган.

При этом два ВПУ осуществляли одновременную отгрузку 48% эксплуатационного времени, сообщил глава КТК Николай Горбань. В остальных случаях отгрузка шла через одно ВПУ в зависимости от погоды, времени подхода танкеров и плановых ремонтов.