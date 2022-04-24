КТК возобновил прокачку нефти спустя месяц после аварии на Черном море
Выносное причальное устройство (ВПУ) Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) на морском терминале под Новороссийском возобновило работу спустя месяц после аварии, говорится в поступившем в РБК сообщении компании.
Накануне специалисты провели водолазные работы и открыли оконечный подводный трубопроводный манифольд (секущая задвижка). Они ввели отремонтированное и промытое ВПУ-3 в эксплуатацию и возобновили перевалку нефти. К причальному устройству для погрузки пришвартовали танкер Delta Commander.
ВПУ-1 функционирует в штатном режиме. 28 марта о возобновлении отгрузки нефти с помощью его после обследования писал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
ВПУ-2 все еще временно выведено из эксплуатации.
21 и 22 марта подрядная организация концсорциума ООО «Транснефть-Сервис» выявила повреждения девятого и 13-го шлангов внутреннего рукава ВПУ-2 и смещение силового каркаса одного из плавучих шлангов ВПУ-3 из-за шторма. Повреждения стали критическими, поэтому КТК приостановил эксплуатацию ВПУ.
Консорциум заявил, что вывод оборудования позволил избежать аварийного разлива нефти в акваторию Черного моря. «Мониторинг обстановки в районе морского терминала КТК под Новороссийском также осуществляли специалисты Росприроднадзора. Разлива нефти зафиксировано не было», — сообщили в КТК.
Тогда компания заверила, что у нее есть аварийный комплект для замены шлангов, но предупреждала о возможных затруднениях с будущими поставками запчастей для ВПУ и последующем тройном снижении объема экспорта нефти.
Заместитель министра энергетики Павел Сорокин указывал, что восстановление работы терминала может занять полтора или даже два месяца. Он прогнозировал потенциальную потерю до 1 млн барр. нефти в сутки (до 80%). Авария влияла на добычу российских компаний, поэтому правительство обещало помочь КТК в восстановлении, говорил Сорокин.
Между тем ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков оценивал сроки ремонта инфраструктуры КТК в три—пять недель при подходящей погоде. Если ремонт двух из трех ВПУ занял бы более месяца, мог возникнуть сбой в отгрузке нефти потребителям — Италии, США, КНР, Турции, Франции и Испании, говорил источник, близкий к КТК.
Министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев оценил ущерб от аварии в 100–150 млрд тенге ($218,5–327,8 млн).
Трубопроводная система КТК — один из крупнейших инвестиционных проектов в энергетической сфере с участием иностранного капитала на территории СНГ. Трубопровод Тенгиз — Новороссийск имеет протяженность 1511 км, доставляет более двух третей экспортной нефти Казахстана и сырье с российских месторождений, в том числе на Каспии. Морской терминал КТК под Новороссийском с тремя ВПУ позволяет безопасно загружать танкеры на значительном удалении от берега.
Крупнейшие акционеры КТК — «Транснефть» (24%) и казахский «КазМунайГаз» (19%). «КТК Компани» владеет 7% акций, Kazakhstan Pipeline Ventures LLC — 1,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company — 15%, LUKARCO B.V. — 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company — 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited — 7,5%, BG Overseas Holdings Limited — 2%, Eni International N.A. N.V. S. a r.l. — 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC — 1,75%.
В 2021 году морской терминал отгрузил 60,7 млн т нефти. Из них 53 млн т поставили казахстанские грузоотправители, еще 7,6 млн т поступило из России. Самые большие объемы нефти в трубопроводную систему поступили с месторождений Тенгиз, Карачаганак и Кашаган.
При этом два ВПУ осуществляли одновременную отгрузку 48% эксплуатационного времени, сообщил глава КТК Николай Горбань. В остальных случаях отгрузка шла через одно ВПУ в зависимости от погоды, времени подхода танкеров и плановых ремонтов.