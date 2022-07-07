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Песков усомнился в политических мотивах слов Токаева о поставках нефти

Токаев после того, как российский суд распорядился приостановить работу Каспийского трубопроводного консорциума, заявил о необходимости диверсифицировать пути поставок
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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев (Фото: akorda.kz)

Слова президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева об альтернативных поставках нефти «вряд ли» были политически мотивированными, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. «Тут надо очень внимательно смотреть», — добавил он.

Токаев 7 июля поручил «КазМунайГазу» проработать использование Транскаспийского маршрута для экспорта нефти и увеличить мощности нефтепроводов Атырау — Кенкияк и Кенкияк — Кумколь. Президент Казахстана подчеркнул важность диверсификации поставок.

Токаев после приостановки КТК призвал диверсифицировать поставки нефти
Бизнес
Фото:Павел Михеев / Reuters

Заявление Токаева прозвучало на фоне решения Приморского суда Новороссийска с 5 июля на 30 суток приостановить работу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) из-за экологических нарушений на его производственных объектах. КТК попросил приостановить исполнение этого решения. В пресс-службе казахстанского Минэнерго после решения суда сообщили, что экспорт через КТК осуществляется в штатном режиме.

«Мы читали соображения, что по экологическим параметрам было принято решение по остановке. Потребуются дополнительные контакты с нашими казахстанскими партнерами», — сказал Песков.

В марте работа КТК была ограничена из-за повреждения выносных причальных устройств, перевалка нефти возобновилась в конце апреля после ремонта.

По трубопроводу КТК Тенгиз — Новороссийск поставляется более двух третей всей экспортной нефти Казахстана, которая после этого поступает на мировой рынок.

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