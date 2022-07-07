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Токаев после приостановки КТК призвал диверсифицировать поставки нефти

Президент Казахстана поручил проработать использование для экспорта нефти Транскаспийского маршрута и рекомендовал увеличить мощность двух нефтепроводов
Фото: Павел Михеев / Reuters
Фото: Павел Михеев / Reuters

Президент Казахстана Касым-Жомарт поручил «КазМунайГазу» проработать использование Транскаспийского маршрута для экспорта нефти, в том числе с привлечением инвесторов Тенгизского проекта.

Транскаспийский транспортный маршрут — международный коридор, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы.

«Правительству совместно с «Самрук-Казына» следует принять меры по увеличению мощностей нефтепроводов Атырау — Кенкияк и Кенкияк — Кумколь», — добавил глава государства. Он назвал диверсификацию поставок важной задачей.

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В марте Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), крупнейшими акционерами которого являются «Транснефть» и «КазМунайГаз», сообщил о повреждениях шлангов двух из трех выносных причальных устройств (ВПУ), которые позволяют загружать нефти в танкеры на значительном расстоянии от берега. Прокачка нефти по ним была приостановлена. По трубопроводу Тенгиз — Новороссийск протяженностью 1511 км поставляется более двух третей всей экспортной нефти Казахстана, которая после этого поступает на мировой рынок. Также по этому трубопроводу поставляется сырье с российских месторождений, в том числе на Каспии.

В конце апреля ВПУ-3 отремонтировали, перевалка нефти возобновилась. ВПУ-1 тоже работает в штатном режиме. Однако Приморский районный суд Новороссийска постановил с 5 июля на 30 суток приостановить деятельность КТК из-за выявленных экологических нарушений на его производственных объектах. Консорциум попросил суд приостановить исполнение этого решения.

В пресс-службе казахстанского Минэнерго после решения о приостановке работы сообщили, что экспорт через КТК осуществляется в штатном режиме.

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