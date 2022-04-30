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Война санкций ,  
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«Дочка» НОВАТЭКа предупредила о риске взрыва цистерн с газом в Польше

Novatek Green Energy: в Польше могут взорваться около 500 цистерн с газом
В Польше около 500 железнодорожных цистерн со сжиженным нефтяным газом оказались в простое после введения санкций, под которые попали в том числе НОВАТЭК и Novatek Green Energy. Ранее в стране начались перебои с подачей газа
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Газовые установки компании Novatek Green Energy в селе Воля Папротня, Польша
Газовые установки компании Novatek Green Energy в селе Воля Папротня, Польша (Фото: Przemyslaw Piatkowski / EPA / ТАСС)

Из-за простоя около 500 железнодорожных цистерн со сжиженным нефтяным газом в Польше может произойти взрыв, заявили в компании Novatek Green Energy («дочка» НОВАТЭКа).

«Серьезная и вполне реальная опасность связана с лишением компании контроля и невозможностью дальнейшей перевозки и разгрузки около 500 железнодорожных вагонов, заполненных сжиженным нефтяным газом, законно въехавших в Польшу», — говорится в заявлении.

Длительная вынужденная стоянка и наступление потепления могут привести к взрыву газа и пожару, предупредили в компании. Там призвали незамедлительно принять меры, чтобы газ пропан-бутан, которого в цистернах около 40 млн л, без задержек был доставлен в перегрузочный терминал. Из-за введенных Польшей санкций Novatek Green Energy не может предпринимать никаких действий.

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Фото:Sean Gallup / Getty Images

26 апреля Варшава ввела санкции против 50 российских физических и юридических лиц. Среди компаний в санкционный список попали НОВАТЭК и его «дочка» Novatek Green Energy. Из-за ограничительных мер в стране возникли перебои в газоснабжении. В польском МВД связали проблемы с подачей топлива с санкциями против НОВАТЭКа и решением прекратить поставки.

Через несколько дней Польша потребовала от НОВАТЭКа передать государству принадлежащую ей газовую инфраструктуру. Позже в компании выразили готовность возобновить поставки. Там также заявили, что «будут защищать свои интересы в рамках действующего законодательства».

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Теги
Елена Чернышова
НОВАТЭК санкции против России Польша газ
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