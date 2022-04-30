«Дочка» НОВАТЭКа предупредила о риске взрыва цистерн с газом в Польше
Из-за простоя около 500 железнодорожных цистерн со сжиженным нефтяным газом в Польше может произойти взрыв, заявили в компании Novatek Green Energy («дочка» НОВАТЭКа).
«Серьезная и вполне реальная опасность связана с лишением компании контроля и невозможностью дальнейшей перевозки и разгрузки около 500 железнодорожных вагонов, заполненных сжиженным нефтяным газом, законно въехавших в Польшу», — говорится в заявлении.
Длительная вынужденная стоянка и наступление потепления могут привести к взрыву газа и пожару, предупредили в компании. Там призвали незамедлительно принять меры, чтобы газ пропан-бутан, которого в цистернах около 40 млн л, без задержек был доставлен в перегрузочный терминал. Из-за введенных Польшей санкций Novatek Green Energy не может предпринимать никаких действий.
26 апреля Варшава ввела санкции против 50 российских физических и юридических лиц. Среди компаний в санкционный список попали НОВАТЭК и его «дочка» Novatek Green Energy. Из-за ограничительных мер в стране возникли перебои в газоснабжении. В польском МВД связали проблемы с подачей топлива с санкциями против НОВАТЭКа и решением прекратить поставки.
Через несколько дней Польша потребовала от НОВАТЭКа передать государству принадлежащую ей газовую инфраструктуру. Позже в компании выразили готовность возобновить поставки. Там также заявили, что «будут защищать свои интересы в рамках действующего законодательства».