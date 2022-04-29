НОВАТЭК заявил о готовности возобновить поставки в Польше

НОВАТЭК «будет защищать свои интересы в рамках действующего законодательства», сообщили в компании. Ранее Польша обязала ее передать свою газовую инфраструктуру государству

Фото: Сергей Гриц / AP

Подразделение НОВАТЭКа в Польше готово возобновить поставки, сообщили РБК в пресс-службе компании.

Ранее несколько районов Польши остались без газа из-за санкций против НОВАТЭКа, после чего Варшава обязала компанию передать газовую инфраструктуру.

В ответ на запрос РБК в НОВАТЭКе отметили, что сложившуюся в Польше ситуацию «прокомментировать невозможно» и компания «будет защищать свои интересы в рамках действующего законодательства».

«Наше подразделение в Польше готово возобновить поставки в максимально короткие сроки. В сложившейся ситуации конечные потребители не должны пострадать», — сказали в НОВАТЭКе в ответ на вопрос, предоставит ли компания доступ к своей инфраструктуре польским компаниям, чтобы они имели возможность поставить газ в связанные регионы.

26 апреля МВД Польши ввело санкции против ряда российских физических и юридических лиц, в том числе против НОВАТЭКа и его «дочки» — Novatek Green Energy, которая занимается продажей сжиженного природного газа (СПГ) в Европе. После этого несколько десятков гмин (это самая маленькая административно-территориальная единица Польши) остались без газа, сообщил 28 апреля замминистра внутренних дел республики Павел Шефернакер. По его словам, газовая инфраструктура в этих районах принадлежала НОВАТЭКу, который приостановил поставки после введения санкций.

Без газа в том числе остались гмины Месциско и Загурув на западе Польши, а также город Леба на побережье Балтийского моря, сообщил телеканал TVN24. Жители этих районов оказались без отопления и горячей воды.

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После этого Польша обязала НОВАТЭК передать принадлежащую ему газовую инфраструктуру, а польским госкомпаниям, в том числе PGNiG, PSG, Gaz-Systemowi, приказала немедленно поставить газ по этим сетям.