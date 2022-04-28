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Война санкций ,  
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Несколько районов Польши остались без газа из-за санкций против НОВАТЭКа

МВД Польши: десятки муниципалитетов остались без газа из-за санкций против дочки НОВАТЭКА
Фото: Omar Marques / Getty Images
Фото: Omar Marques / Getty Images

Несколько муниципалитетов Польши остались без газа из-за приостановки поставок российской компанией НОВАТЭК, сообщил заместитель министра внутренних дел республики Павел Шефернакер, передает Dziennik.pl.

Без газа остались несколько десятков гмин: так в Польше называют самую маленькую административно-территориальную единицу.

«У нас в Польше 2,5 тыс. гмин. В нескольких десятках есть проблемы [с газом]», — призал Шефернакер и сообщил, что власти предпринимают усилия, чтобы устранить перебои и подвести газоснабжение к муниципалитетам, которые столкнулись с проблемами.

Гминой может быть отдельное село (сельская гмина), город (городская гмина) или город с прилегающими к нему селами (так называемая смешанная гмина).

Замглавы МВД сообщил, что прекращение поставок газа связано с тем, что в этих районах газовая инфраструктура принадлежала НОВАТЭКу, который также выступал поставщиком топлива. Компания приняла решение остановить поставки после того, как попала под польские санкции.

По словам Шефернакера, так как решение о введении санкций принималось тайно, глав местных администраций заранее не предупредили о возможном прекращении поставок.

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Другой заместитель главы МВД Польши Мачей Вонсик заявил, что премьер-министр Матеуш Моравецкий скоро сделает распоряжения, на основании которых польские компании возьмут под свой контроль газовые сети в гминах, где поставками занималась «дочка» НОВАТЭКа Novatek Green Energy, и исправят ситуацию.

По данным телеканала TVN24, без газа, в частности, остались гмины Месциско и Загурув на западе Польши, а также город Леба, который расположен на побережье Балтики. У жителей этих муниципалитетов нет отопления и горячей воды, газ в эти районы поставляла Novatek Green Energy.

Novatek Green Energy работает на европейском рынке с 2010 года. Как следует из пояснения на сайте компании, в начале своей деятельности она специализировалась на поставках сжиженного углеводородного газа (СУГ). С 2017 года компания также занимается поставками сжиженного природного газа (СПГ), в том числе строит газозаправочные станции и обслуживает клиентов в населенных пунктах, газифицированных по технологии СПГ.

РБК направил запрос в НОВАТЭК.

В конце марта президент России Владимир Путин подписал указ о переводе оплаты за российский газ в рубли. Для этого компаниям предлагалось открыть рублевый счет в Газпромбанке. Путин также говорил, что неисполнение решения российских властей будет рассматриваться как нарушение контрактных обязательств со стороны покупателей.

После этого Польша объявила, что не будет платить за газ из России рублями. Уполномоченный правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что Варшава готова к прекращению поставок газа из России и даже может прекратить поступление российского газа в страну самостоятельно.

26 апреля МВД Польши ввело санкции против физических и юридических лиц из России, в том числе против «Газпрома», НОВАТЭКа и его дочерних структур.

27 апреля «Газпром» полностью приостановил поставки газа в Польшу по трубопроводу «Ямал — Европа». В пресс-службе компании отметили, что по состоянию на конец рабочего дня 26 апреля «Газпром экспорт» не получил платежи за поставки в апреле в рублях, как этого требует указ президента России от 31 марта. В «Газпроме» также предупредили, что в случае несанкционированного отбора российского газа из транзитных объемов в третьи страны поставки для транзита будут сокращены на этот объем.

Компания PGNiG, по контракту с которой «Газпром» поставлял газ в Польшу, сочла действия «Газпрома» нарушением действующего соглашения и сообщила, что намерена подать претензию в адрес российской компании.

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Наталья Демченко Наталья Демченко
Польша НОВАТЭК газ санкции
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