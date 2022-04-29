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Война санкций ,  
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Польша обязала НОВАТЭК передать газовую инфраструктуру

В правительстве Польши признали, что проблемы с газом в некоторых районах страны произошли из-за санкций Варшавы против России
Фото: Павел Львов / РИА Новости
Фото: Павел Львов / РИА Новости

Польша обязала компанию НОВАТЭК передать государству принадлежащую ей газовую инфраструктуру, заявил официальный представитель правительства Польши Петр Мюллер. Накануне несколько районов Польши остались без газа из-за введенных Варшавой санкций против НОВАТЭКА. Компания обеспечивала поставки туда сжиженного природного газа.

«Сегодня премьер-министр Матеуш Моравецкий на основании закона об антикризисном управлении отдал приказы госпредприятиям — в том числе PGNiG, PSG, Gaz-Systemowi — немедленно поставить газ в те сети, формальным владельцем которых является НОВАТЭК», — приводит слова Мюллера новостной портал Interia.

Также постановление премьера обязывает НОВАТЭК передать принадлежащую ему газовую инфраструктуру государственным компаниям Польши, добавил Мюллер.

«Решение вынесено и должно быть исполнено немедленно», — сказал он. По словам Мюллера, после консультаций польские госкомпании начинают «высвобождение» газовой инфраструктуры НОВАТЭКА и перезапуск ее работы. Этот процесс должен завершиться уже 29 апреля.

РБК направил запрос представителю НОВАТЭКа.

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26 апреля МВД Польши ввело санкции в отношении российских физических и юридических лиц, в том числе против НОВАТЭКа и его «дочки» — Novatek Green Energy, которая занимается продажей сжиженного природа газа (СПГ) в Европе.

После этого несколько десятков гмин (гмина — самая маленькая административно-территориальная единица Польши) остались без газа, заявил замглавы МВД Польши Павел Шефернакер. По его словам, газовая инфраструктура в этих районах принадлежала НОВАТЭКу, который решил приостановить поставки после введения польских санкций. Представитель правительства Петр Мюллер также подтвердил, что проблемы с газом были вызваны именно санкциями.

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Как сообщал телеканал TVN24, без газа, в частности остались гмины Месциско и Загурув, а также город Леба на побережье Балтийского моря. Жители этих районов оказались без отопления и горячей воды.

27 апреля «Газпром» приостановил поставки газа в Польшу в связи тем, что не получил оплату за него в рублях. В компании указали, своевременно проинформировали контрагентов о необходимости платить за газ в рублях.

Польская энергетическая компания PGNiG сочла решение «Газпрома» нарушением контракта и заявила о намерении предъявить претензии в адрес российской компании. Соглашение PGNiG с «Газпромом» истекает в конце 2022 года. Польша ранее заявляла, что не будет заключать новый контракт с «Газпромом».

В конце марта президент России Владимир Путин подписал указ о переводе в рубли расчетов за российский газ для недружественных стран (в список входит Польша и все остальные члены Европейского союза). Необходимость такого шага российский лидер объяснил риском заморозки со стороны западных стран валютных средств, поступающих в Россию в качестве оплаты газа.

Схема предусматривает открытие западными контрагентами двух счетов — валютного и рублевого — в Газпромбанке. На первый покупатель газа направляет оплату в евро или долларах, потом банк продает валюту на бирже и направляет средства в рублях на второй счет. После этого оплата признается осуществленной.

Евросоюз, для которого Россия остается одним из главных поставщиков газа, назвал новые условия по оплате не соответствующими действующим контрактам. Москва в ответ на это заявляла, что не будет поставлять газ на Запад бесплатно.

27 апреля агентство Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к «Газпрому», сообщил, что 10 европейских компаний открыли счета в Газпромбанке, а четыре — уже провели оплату в рублях. Публично выражала согласие платить за российский газ в рублях только Венгрия. Министр иностранных дел Петер Сийярто заявлял, что Будапешт нашел способ платить рублями за газ и не нарушать европейские санкции.

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Теги
Кирилл Соколов
Польша НОВАТЭК поставки газа санкции
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