Польша обязала НОВАТЭК передать газовую инфраструктуру
Польша обязала компанию НОВАТЭК передать государству принадлежащую ей газовую инфраструктуру, заявил официальный представитель правительства Польши Петр Мюллер. Накануне несколько районов Польши остались без газа из-за введенных Варшавой санкций против НОВАТЭКА. Компания обеспечивала поставки туда сжиженного природного газа.
«Сегодня премьер-министр Матеуш Моравецкий на основании закона об антикризисном управлении отдал приказы госпредприятиям — в том числе PGNiG, PSG, Gaz-Systemowi — немедленно поставить газ в те сети, формальным владельцем которых является НОВАТЭК», — приводит слова Мюллера новостной портал Interia.
Также постановление премьера обязывает НОВАТЭК передать принадлежащую ему газовую инфраструктуру государственным компаниям Польши, добавил Мюллер.
«Решение вынесено и должно быть исполнено немедленно», — сказал он. По словам Мюллера, после консультаций польские госкомпании начинают «высвобождение» газовой инфраструктуры НОВАТЭКА и перезапуск ее работы. Этот процесс должен завершиться уже 29 апреля.
РБК направил запрос представителю НОВАТЭКа.
26 апреля МВД Польши ввело санкции в отношении российских физических и юридических лиц, в том числе против НОВАТЭКа и его «дочки» — Novatek Green Energy, которая занимается продажей сжиженного природа газа (СПГ) в Европе.
После этого несколько десятков гмин (гмина — самая маленькая административно-территориальная единица Польши) остались без газа, заявил замглавы МВД Польши Павел Шефернакер. По его словам, газовая инфраструктура в этих районах принадлежала НОВАТЭКу, который решил приостановить поставки после введения польских санкций. Представитель правительства Петр Мюллер также подтвердил, что проблемы с газом были вызваны именно санкциями.
Как сообщал телеканал TVN24, без газа, в частности остались гмины Месциско и Загурув, а также город Леба на побережье Балтийского моря. Жители этих районов оказались без отопления и горячей воды.
27 апреля «Газпром» приостановил поставки газа в Польшу в связи тем, что не получил оплату за него в рублях. В компании указали, своевременно проинформировали контрагентов о необходимости платить за газ в рублях.
Польская энергетическая компания PGNiG сочла решение «Газпрома» нарушением контракта и заявила о намерении предъявить претензии в адрес российской компании. Соглашение PGNiG с «Газпромом» истекает в конце 2022 года. Польша ранее заявляла, что не будет заключать новый контракт с «Газпромом».
В конце марта президент России Владимир Путин подписал указ о переводе в рубли расчетов за российский газ для недружественных стран (в список входит Польша и все остальные члены Европейского союза). Необходимость такого шага российский лидер объяснил риском заморозки со стороны западных стран валютных средств, поступающих в Россию в качестве оплаты газа.
Схема предусматривает открытие западными контрагентами двух счетов — валютного и рублевого — в Газпромбанке. На первый покупатель газа направляет оплату в евро или долларах, потом банк продает валюту на бирже и направляет средства в рублях на второй счет. После этого оплата признается осуществленной.
Евросоюз, для которого Россия остается одним из главных поставщиков газа, назвал новые условия по оплате не соответствующими действующим контрактам. Москва в ответ на это заявляла, что не будет поставлять газ на Запад бесплатно.
27 апреля агентство Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к «Газпрому», сообщил, что 10 европейских компаний открыли счета в Газпромбанке, а четыре — уже провели оплату в рублях. Публично выражала согласие платить за российский газ в рублях только Венгрия. Министр иностранных дел Петер Сийярто заявлял, что Будапешт нашел способ платить рублями за газ и не нарушать европейские санкции.