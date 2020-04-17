У «Востокугля» появился новый совладелец

Владельцем 50% «Востокугля» стал финансист Дмитрия Босова Олег Шемшук. Он получил долю Александра Исаева, уволенного недавно из-за подозрений в хищениях

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Новым совладельцем «Востокугля» с долей в 50% стал Олег Шемшук, который руководит финансово-экономическим управлением группы «Аллтек» Дмитрия Босова (владеет угольными, нефтегазовыми и девелоперскими активами), следует из данных базы СПАРК. Остальные 50% принадлежат самому Босову.

Изначально «Востокуголь» был зарегистрирован в 2014 году на бывшего партнера Босова Александра Исаева, который владел в ней 50% по настоящее время. Но на днях стало известно о его увольнении: «Исаев снят со всех занимаемых должностей в компаниях группы «Сибантрацит» и «Востокуголь». Отношения к деятельности компаний он не имеет», — объявила компания 6 апреля. На сайте «Сибантрацита» в разделе, посвященном совету директоров, к фотографии бизнесмена добавлена красная печать со словом «уволен».

В качестве причины увольнения и расторжения всех взаимоотношений с Исаевым пресс-службы «Сибантрацита» и «Востокугля» назвали «вопиющие злоупотребления и хищения на вверенных ему участках работ, распространение недостоверной информации о нашей деятельности».

Сам Исаев отказался комментировать РБК свое увольнение, сообщив лишь, что пока планов по трудоустройству у него нет. Знакомый же бизнесмена сказал, что тот уходит из «Сибантрацита» и «Востокугля» из-за конфликта с Босовым, но деталей не уточнил.