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У «Востокугля» появился новый совладелец

Владельцем 50% «Востокугля» стал финансист Дмитрия Босова Олег Шемшук. Он получил долю Александра Исаева, уволенного недавно из-за подозрений в хищениях
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Новым совладельцем «Востокугля» с долей в 50% стал Олег Шемшук, который руководит финансово-экономическим управлением группы «Аллтек» Дмитрия Босова (владеет угольными, нефтегазовыми и девелоперскими активами), следует из данных базы СПАРК. Остальные 50% принадлежат самому Босову.

Изначально «Востокуголь» был зарегистрирован в 2014 году на бывшего партнера Босова Александра Исаева, который владел в ней 50% по настоящее время. Но на днях стало известно о его увольнении: «Исаев снят со всех занимаемых должностей в компаниях группы «Сибантрацит» и «Востокуголь». Отношения к деятельности компаний он не имеет», — объявила компания 6 апреля. На сайте «Сибантрацита» в разделе, посвященном совету директоров, к фотографии бизнесмена добавлена красная печать со словом «уволен».

Босов уволил своего партнера из-за подозрений в хищениях
Бизнес

В качестве причины увольнения и расторжения всех взаимоотношений с Исаевым пресс-службы «Сибантрацита» и «Востокугля» назвали «вопиющие злоупотребления и хищения на вверенных ему участках работ, распространение недостоверной информации о нашей деятельности».

Сам Исаев отказался комментировать РБК свое увольнение, сообщив лишь, что пока планов по трудоустройству у него нет. Знакомый же бизнесмена сказал, что тот уходит из «Сибантрацита» и «Востокугля» из-за конфликта с Босовым, но деталей не уточнил.

Вслед за Исаевым позиций в компании лишились еще два руководителя. Так, 9 апреля был уволен Максим Подмиглазов, возглавлявший Огоджинскую угольную компанию, с той же формулировкой. Соответствующий приказ подписал гендиректор «Востокугля» Вадим Бугаев. Но 17 апреля его тоже отстранили от должности по подозрению «в соучастии в хищениях, совершенных Исаевым», сообщил представитель компании и добавил, что нового директора пока не назначили.

Босов решил продать «Росатому» свой угольный проект на Таймыре
Бизнес

«Востокуголь» занимается развитием угольных и инфраструктурных проектов, сообщается на сайте компании. Среди них — разработка Огоджинского угольного месторождения в Амурской области, запуск перевалочного терминала «Порт «Вера» на Дальнем Востоке, добыча угля в Арктике и строительство там двух портов: «Чайка» и «Бухта Север» рядом с поселком Диксон в Красноярском крае для экспорта около 30 млн т угля по Севморпути. Кроме того, планируется, что «Востокуголь» будет управлять строительством «Северомуйского тоннеля-2», если будет принято решение о целесообразности такого строительства. Компании принадлежит 50% в «Транстоннельгрупп».

В феврале 2020 года стало известно, что «Востокуголь» решил продать «Росатому» Арктическую горную компанию на Таймыре, где планировалось добывать до 30 млн т угля в год.

Автор: Светлана Бурмистрова
Теги: Дмитрий Босов
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