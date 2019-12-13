Глава Якутии заявил о риске срыва инвестконтракта «Мечела» по Эльге

«Если налогоплательщик не выполняет условия инвестиционной декларации, то по результатам налоговой проверки может быть вынесено решение о возврате предоставленных налоговых льгот», — указал Айсен Николаев, добавив, что к лицензионному соглашению на Эльгу эти условия не имеют отношения. По словам источника, знакомого с региональным инвестпроектом, налоговые льготы «Эльгауголь» от Якутии за 2015–2019 годы оцениваются примерно в 1 млрд руб.
Глава Якутии признал, что надо отдать должное «Мечелу», который начал добычу на Эльгинском месторождении в 2011 году: «В труднейших условиях построена железная дорога, создается производственная инфраструктура, и началась добыча на месторождении. Это дорогого стоит».
«Контроль исполнения региональных инвестпроектов находится в зоне ответственности налоговых органов, а не правительства региона. Администрация региона только отбирает инвестпроекты», — отмечает партнер юридической компании «Шаповалов и Петров» Сергей Шаповалов. «Чтобы получить статус участника регионального инвестиционного проекта, компания предоставляет два документа — инвестиционную декларацию и инвестпроект, в которых фиксируются инвестиционные обещания. Заявлять и не выполнять обещания — рискованное поведение», — предупреждает он. Представитель «Мечела» отказался от комментариев.
Как решить проблему с развитием Эльги
Летом 2019 года «Мечел» предложил основным кредиторам — ВТБ, Сбербанку и Газпромбанку — провести реструктуризацию кредитов, так как со следующего года компания должна начать выплаты основной части долга, а денег на это не хватает. «Несмотря на то что компания стабильно работает и генерирует денежный поток, достаточный для выполнения всех своих текущих финансовых обязательств, обслуживания долга и финансирования капитальных затрат, в текущих обстоятельствах этого денежного потока не хватит, чтобы в период 2020–2022 годов выполнить все обязательства по погашению долга», — указано в отчете компании за первое полугодие 2019 года.
«Высокая долговая нагрузка и необходимость ее реструктуризации в следующем году сильно обостряют ситуацию. Как я понимаю, многие банки считают, что лучше забрать этот актив (Эльгинский проект. — РБК) [у «Мечела»], чем ждать, когда он выйдет на производство 20 млн т и начнет с ними нормально рассчитываться. Но это переговорный процесс, и нам бы хотелось, чтобы он проходил цивилизованно», — сказал РБК глава Якутии.
Ситуация обостряется также из-за того, что «Мечел» ищет деньги на выкуп оставшихся 49% Эльгинского проекта у Газпромбанка, который получил этот пакет в рамках предыдущей реструктуризации задолженности металлургической компании в 2016 году, а теперь решил его выставить на продажу. В конце сентября 2019 года «Мечел» принял оферту на выкуп доли Газпромбанка, и у него есть время до 20 января 2020 года на завершение сделки. Если компания Зюзина не успеет найти деньги, то «Мечел» лишится преимущественного права и банк сможет продать долю стороннему покупателю, говорил один из собеседников РБК.
На Эльгу есть еще один претендент — компания «А-Проперти», принадлежащая сооснователю Yota Альберту Авдоляну, который в сентябре стал контролирующим акционером другой компании в Якутии — Якутской топливно-энергетической компании (ЯТЭК), выкупив долги у ее основных кредиторов. «А-Проперти» заинтересована в покупке не только пакета Газпромбанка, но и в создании на базе ЯТЭК и Эльги промышленного кластера, говорила ранее ее представитель. В четверг, 12 декабря, она отказалась от комментариев.
«Игорь Владимирович [Зюзин] сейчас сделал заявку на то, что готов купить 49% Эльги. Если он найдет возможность привлечь деньги и вернет себе 100%, тогда мы с ним дальше будем обсуждать проект развития всей этой территории. В случае если произойдет обратное и его пакет перейдет к другим финансовым или промышленным структурам, то мы будем [с ними] обсуждать подходы [к развитию Эльги]», — сказал Николаев. По его словам, для Якутии главное, чтобы Эльгинский проект не остановился на 5 млн т угля, а в ближайшие годы появилась возможность производить не менее 20 млн т.
Глава Якутии — РБК: «Мы не хотим влезать в спор хозяйствующих субъектов»
— До 20 января 2020 года «Мечел» Игоря Зюзина должен выкупить долю Газпромбанка в Эльгинском проекте. Альберт Авдолян — второй претендент на пакет банка. Как вы смотрите на эту ситуацию?
— Эльгинский проект может стать одним из крупнейших угольных проектов в нашей стране. Я всегда говорю, что это не проект по освоению одного месторождения, а целый угольный бассейн, скорее всего, по масштабам сопоставимый с Кузбассом и Донбассом. Только Эльгинское месторождение — это почти 2,5 млрд т коксующегося угля, не сильно подверженного колебанию цен, которые могут быть существенным источником доходов для бюджетов разных уровней.
Надо отдать должное «Мечелу», потому что в труднейших условиях построена железная дорога, создается производственная инфраструктура и началась добыча на месторождении. Это дорогого стоит. Но у компании пока отсутствует возможность для активного развития Эльги, в этом году добыча будет в районе 5 млн т или, к сожалению, даже меньше, хотя в 2020 году она должна была дойти до 20 млн т.
— Какие предусмотрены санкции, если «Мечел» не успеет довести добычу на Эльгинском месторождении до 20 млн т в 2020 году? Может ли у компании быть отозвана лицензия?
— Как участник регионального инвестиционного проекта «Мечел» должен обеспечить выполнение инвестиционной декларации и вложить значительную сумму за пятилетний период, срок заканчивается в октябре 2020 года. Как я уже сказал, сейчас мы не видим, что компания за оставшийся год сможет найти источники и успеть инвестировать оставшиеся средства.
Если налогоплательщик не выполняет условий инвестиционной декларации, то по результатам налоговой проверки может быть вынесено решение о возврате предоставленных налоговых льгот. К лицензионному соглашению данные условия не имеют отношения.
— Когда компания «А-Проперти» Авдоляна в сентябре 2019 года подала ходатайство о покупке 49% Эльги у Газпромбанка, ее представитель говорил, что планирует на базе Эльги и Якутской топливно-энергетической компании (ЯТЭК) создать промышленный кластер в Якутии.
— Я с Альбертом Авдоляном достаточно часто контактирую. Конечно, интерес у него есть. Но я бы не говорил, что он хочет создать кластер на базе обоих этих активов [ЯТЭК и Эльги], они все-таки разные — газовые и угольные проекты. <…> Я человек открытый, в том числе поэтому по Эльге и с Зюзиным достаточно часто встречаюсь, и с Авдоляном. И с министром энергетики [Александром Новаком] мы этот вопрос обсуждали, и с [министром промышленности Денисом] Мантуровым в целом ситуацию по «Мечелу».
— Какой вариант для республики более предпочтительный?
— Мы не хотим влезать в спор хозяйствующих субъектов. Там уже идет перетягивание — оферта туда, оферта сюда (Газпромбанк в сентябре, получив предложение о продаже своей доли от Авдоляна, направил оферту на ее выкуп «Мечелу», через месяц «Мечел» принял эту оферту. — РБК). Мы абсолютно толерантны: мы хотим, чтобы все эти финансовые вопросы были каким-то образом решены и у нас появился конфидент, с которым мы сможем сесть и обсудить развитие Эльги.
— ВТБ, недавно ставший крупнейшим кредитором «Мечела» с долей более 50%, обозначал свою позицию?
— Я во внутренние взаимоотношения компании с банками не влезаю. В случае продажи контрольного пакета Эльги долговая нагрузка «Мечела» сильно упадет и повысится его инвестиционная привлекательность. Но, с другой стороны, Игорь [Зюзин] же упертый и стратегически мыслит. Он тоже не относится к Эльге, как просто к месторождению. [Он], как и я, понимает, что там огромные запасы, которые нужно осваивать. Пока у него на это просто денег не хватает.