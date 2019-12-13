Глава Якутии заявил о риске срыва инвестконтракта «Мечела» по Эльге

«Если налогоплательщик не выполняет условия инвестиционной декларации, то по результатам налоговой проверки может быть вынесено решение о возврате предоставленных налоговых льгот», — указал Айсен Николаев, добавив, что к лицензионному соглашению на Эльгу эти условия не имеют отношения. По словам источника, знакомого с региональным инвестпроектом, налоговые льготы «Эльгауголь» от Якутии за 2015–2019 годы оцениваются примерно в 1 млрд руб.

Глава Якутии признал, что надо отдать должное «Мечелу», который начал добычу на Эльгинском месторождении в 2011 году: «В труднейших условиях построена железная дорога, создается производственная инфраструктура, и началась добыча на месторождении. Это дорогого стоит».

«Контроль исполнения региональных инвестпроектов находится в зоне ответственности налоговых органов, а не правительства региона. Администрация региона только отбирает инвестпроекты», — отмечает партнер юридической компании «Шаповалов и Петров» Сергей Шаповалов. «Чтобы получить статус участника регионального инвестиционного проекта, компания предоставляет два документа — инвестиционную декларацию и инвестпроект, в которых фиксируются инвестиционные обещания. Заявлять и не выполнять обещания — рискованное поведение», — предупреждает он. Представитель «Мечела» отказался от комментариев.

Как решить проблему с развитием Эльги

Летом 2019 года «Мечел» предложил основным кредиторам — ВТБ, Сбербанку и Газпромбанку — провести реструктуризацию кредитов, так как со следующего года компания должна начать выплаты основной части долга, а денег на это не хватает. «Несмотря на то что компания стабильно работает и генерирует денежный поток, достаточный для выполнения всех своих текущих финансовых обязательств, обслуживания долга и финансирования капитальных затрат, в текущих обстоятельствах этого денежного потока не хватит, чтобы в период 2020–2022 годов выполнить все обязательства по погашению долга», — указано в отчете компании за первое полугодие 2019 года.

«Высокая долговая нагрузка и необходимость ее реструктуризации в следующем году сильно обостряют ситуацию. Как я понимаю, многие банки считают, что лучше забрать этот актив (Эльгинский проект. — РБК) [у «Мечела»], чем ждать, когда он выйдет на производство 20 млн т и начнет с ними нормально рассчитываться. Но это переговорный процесс, и нам бы хотелось, чтобы он проходил цивилизованно», — сказал РБК глава Якутии.

Ситуация обостряется также из-за того, что «Мечел» ищет деньги на выкуп оставшихся 49% Эльгинского проекта у Газпромбанка, который получил этот пакет в рамках предыдущей реструктуризации задолженности металлургической компании в 2016 году, а теперь решил его выставить на продажу. В конце сентября 2019 года «Мечел» принял оферту на выкуп доли Газпромбанка, и у него есть время до 20 января 2020 года на завершение сделки. Если компания Зюзина не успеет найти деньги, то «Мечел» лишится преимущественного права и банк сможет продать долю стороннему покупателю, говорил один из собеседников РБК.

На Эльгу есть еще один претендент — компания «А-Проперти», принадлежащая сооснователю Yota Альберту Авдоляну, который в сентябре стал контролирующим акционером другой компании в Якутии — Якутской топливно-энергетической компании (ЯТЭК), выкупив долги у ее основных кредиторов. «А-Проперти» заинтересована в покупке не только пакета Газпромбанка, но и в создании на базе ЯТЭК и Эльги промышленного кластера, говорила ранее ее представитель. В четверг, 12 декабря, она отказалась от комментариев.

«Игорь Владимирович [Зюзин] сейчас сделал заявку на то, что готов купить 49% Эльги. Если он найдет возможность привлечь деньги и вернет себе 100%, тогда мы с ним дальше будем обсуждать проект развития всей этой территории. В случае если произойдет обратное и его пакет перейдет к другим финансовым или промышленным структурам, то мы будем [с ними] обсуждать подходы [к развитию Эльги]», — сказал Николаев. По его словам, для Якутии главное, чтобы Эльгинский проект не остановился на 5 млн т угля, а в ближайшие годы появилась возможность производить не менее 20 млн т.