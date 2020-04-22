Экс-партнер Босова подал в суд на бизнесмена из-за обвинений в хищениях

Бывший партнер Дмитрия Босова Александр Исаев подал на него в суд после того, как его уволили и публично обвинили в хищениях. Третья сторона по делу — Роскомнадзор, так как обвинения были опубликованы на сайте компании Босова

Александр Исаев (Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости)

Бизнесмен Александр Исаев подал иск в Арбитражный суд Москвы к компаниям группы «Аллтек» (УК «Востокуголь», «УК «Сибантрацит» и самой «Аллтек»), принадлежащей его бывшему партнеру Дмитрию Босову, следует из базы данных суда. Заявление «об установлении фактов, имеющих юридическое значение» было подано во вторник, 21 апреля.

В качестве третьей стороны по делу Исаев просит привлечь Роскомнадзор. Суд пока не назначил дату слушаний.

Исаев, который до апреля 2020 года был членом совета директоров «Сибантрацита» и «Востокугля», а также совладельцем второй компании, пояснил РБК, что суть иска — защита деловой репутации и взыскание морального вреда. По его словам, Роскомнадзор привлечен третьей стороной, поскольку компании Босова опубликовали на своем сайте обвинения в отношении бизнесмена в распространении недостоверной информации и злоупотреблениях. Он не сказал, во сколько оценил моральный ущерб.

6 апреля на сайтах компаний Босова появилось заявление о том, что «Исаев снят со всех занимаемых должностей в компаниях группы «Сибантрацит» и «Востокуголь». Отношения к деятельности компаний он не имеет». На сайте «Сибантрацита» в разделе, посвященном совету директоров, к фотографии Исаева добавлена красная печать со словом «уволен». В качестве причины увольнения Исаева и расторжения с ним всех взаимоотношений пресс-службы «Сибантрацита» и «Востокугля» называют «вопиющие злоупотребления и хищения на вверенных ему участках работ, распространение недостоверной информации о нашей деятельности».

В середине апреля Исаев перестал быть совладельцем «Востокугля», его долю в 50% получил Олег Шемшук, который руководит финансово-экономическим управлением группы «Аллтек».

Вслед за Исаевым позиций в компании лишились еще два руководителя. Так, 9 апреля был уволен Максим Подмиглазов, возглавлявший Огоджинскую угольную компанию, с той же формулировкой. Соответствующий приказ подписал гендиректор «Востокугля» Вадим Бугаев. Но 17 апреля его тоже отстранили от должности по подозрению «в соучастии в хищениях, совершенных Исаевым».

Представитель Босова отказался комментировать иск Исаева.

Поскольку по сложившейся судебной практике компенсации морального вреда в России взыскиваются, за исключением редчайших случаев, совсем небольшие — от 10 тыс. до 500 тыс. руб. — то, как правило, для истца материальное взыскание является вторичным, сказал РБК адвокат Алексей Мельников. Обычно цель подобных исков — установить в судебном порядке, что распространенные сведения не соответствуют действительности, отметил он.

Ключевым вопросом в этом споре является то, распространяли ли компании Босова порочащую информацию и соответствует ли она действительности, отмечает партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Станислав Данилов. Та информация, которая находится в публичном доступе, например, на сайте «Востокуугля», по его словам, очень обтекаемая и юридически грамотно преподнесена. В ней не содержится никакого конкретного обвинения в отношении Исаева. Там лишь написано, что причина расторжения контракта — «злоупотребления и хищения на вверенных ему участках работ», то есть, кто допускал эти злоупотребления, кто осуществлял эти хищения, был ли это сам бизнесмен или кто-то другой — компания умалчивает, указывает юрист.