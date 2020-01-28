Основатель Yota подал заявку на покупку 100% Эльгинского проекта

Компания «А-Проперти» Альберта Авдоляна подала в ФАС ходатайство о покупке 100% Эльгинского угольного проекта. Ранее «Мечел» Игоря Зюзина отказался покупать 49% проекта у Газпромбанка из-за получения альтернативного предложения

Фото: Сергей Субботин / РИА Новости

Компания «А-Проперти» Альберта Авдоляна, одного из основателей телекоммуникационного оператора Yota, подала в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) ходатайство о покупке 100% в Эльгинском угольном проекте. Об этом сообщили «РИА Новости» и подтвердил РБК источник, близкий к одной из сторон.

Представитель ФАС пока не ответил на запрос РБК.

У Эльгинского проекта в Якутии — одного из крупнейший в мире угольных месторождений (запасы — 2,2 млрд т коксующегося угля) — два акционера — «Мечел» Игоря Зюзина, контролирующего 51%, и Газпромбанк (49%).

ФАС еще в сентябре 2019 года одобрила ходатайство «А-Проперти» на покупку доли в Эльге, но тогда речь шла лишь о 49% — доле Газпромбанка. Эльгинское месторождение — один из ключевых активов «Мечела», поэтому компания Зюзина пыталась помешать этой сделке, воспользовавшись преимущественным правом. Но ей не удалось найти деньги (общий долг «Мечела» превышает 400 млрд руб.) и довести свою долю в проекте до 100%.