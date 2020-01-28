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Бизнес ,  
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Основатель Yota подал заявку на покупку 100% Эльгинского проекта

Компания «А-Проперти» Альберта Авдоляна подала в ФАС ходатайство о покупке 100% Эльгинского угольного проекта. Ранее «Мечел» Игоря Зюзина отказался покупать 49% проекта у Газпромбанка из-за получения альтернативного предложения
Мечел MTLR ₽97,69 -4,08% Купить
Фото: Сергей Субботин / РИА Новости

Компания «А-Проперти» Альберта Авдоляна, одного из основателей телекоммуникационного оператора Yota, подала в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) ходатайство о покупке 100% в Эльгинском угольном проекте. Об этом сообщили «РИА Новости» и подтвердил РБК источник, близкий к одной из сторон.

Представитель ФАС пока не ответил на запрос РБК.

У Эльгинского проекта в Якутии — одного из крупнейший в мире угольных месторождений (запасы — 2,2 млрд т коксующегося угля) — два акционера — «Мечел» Игоря Зюзина, контролирующего 51%, и Газпромбанк (49%).

Основатель Yota стал претендентом на ключевой угольный актив «Мечела»
Бизнес

ФАС еще в сентябре 2019 года одобрила ходатайство «А-Проперти» на покупку доли в Эльге, но тогда речь шла лишь о 49% — доле Газпромбанка. Эльгинское месторождение — один из ключевых активов «Мечела», поэтому компания Зюзина пыталась помешать этой сделке, воспользовавшись преимущественным правом. Но ей не удалось найти деньги (общий долг «Мечела» превышает 400 млрд руб.) и довести свою долю в проекте до 100%.

Неделю назад «Мечел» сообщил, что решил отказаться от этого преимущественного права на выкуп доли в Эльге, потому что получил «альтернативное предложение», изучение которого требует дополнительного времени и консультаций со всеми сторонами, включая крупнейших кредиторов компании.

Источники РБК сообщали, что теперь компания Зюзина готов продать и 51% Эльги, а возможным покупателем может стать «А-Проперти», которая намерена построить в Якутии промышленный кластер: помимо угольного проекта в него может войти Якутская топливно-энергетическая компания, подконтрольная Авдоляну.

«Мечел» не воспользовался правом выкупа у Газпромбанка доли в Эльге
Бизнес

Сделка с «А-Проперти» позволит «Мечелу» существенно снизить долг: в начале января его акции на Нью-Йоркской и Московской биржах взлетели более чем на 65% при отсутствии каких-либо новостей. Возможной причиной этого скачка собеседники РБК называли инсайд о готовящейся сделке по продаже Эльги.

Аналитики, опрошенные РБК, затруднились оценить стоимость Эльгинского проекта из-за его масштабности и отсутствия полной информации о необходимых инвестициях и уже проделанных работах. Инвестбанкир на условиях анонимности оценивал 100% Эльги в $1–2 млрд (61,5–123 млрд руб.) в зависимости от прогноза цен на уголь и плана по инвестициям. В этом случае за свою долю (51%) «Мечел» может получить 31,35–62,7 млрд руб.

Авторы: Тимофей Дзядко, Светлана Бурмистрова
Теги: Мечел, Yota
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