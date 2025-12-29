 Перейти к основному контенту
0

Певица Бейонсе стала миллиардером

Бейонсе
Бейонсе (Фото: Kevork Djansezian / Getty Images)

Капитализация американской певицы Бейонсе достигло миллиарда, сообщает Forbes. Она стала пятым музыкантом в истории, кому удалось этого достигнуть.

Ее концертный тур в поддержку альбома The Renaissance в 2023 году стал самым кассовым в ее карьере, принеся ей почти $600 млн. Уже через год 44-летняя поп-звезда выпустила кантри-альбом Cowboy Carter, который открыл для нее новые коммерческие возможности и обеспечил ей выступление в перерыве матча НФЛ на Рождество, а также привел к еще одному кассовому туру, говорится в статье.

Бейонсе присоединилась к группе из четверых музыкантов-миллиардеров, среди которых ее муж Джей Зи, Тейлор Свифт, Брюс Спрингстин и Рианна.

Летом после выступления Бейонсе на стадионе «Мерседес-Бенц» в Атланте произошла давка на станции метро в Вайн-Сити, в результате пострадали девять человек. Их доставили в больницу — у одного была сломана лодыжка.

Там же неизвестные похитили жесткие диски с еще не вышедшей музыкой Бейонсе и видеоматериалами для ее концертов. Воры проникли в автомобиль, который использовали хореограф певицы и один из ее танцоров.

Бейонсе снова стала лидером по числу номинаций на «Грэмми»
Общество

Материал дополняется

Авторы
Теги
Персоны
Валерия Доброва
Бейонсе миллиардеры капитал музыка певица
Бейонсе Ноулз-Картер фото
Бейонсе Ноулз-Картер
певица
4 сентября 1981 года
