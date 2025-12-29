Певица Бейонсе стала миллиардером
Капитализация американской певицы Бейонсе достигло миллиарда, сообщает Forbes. Она стала пятым музыкантом в истории, кому удалось этого достигнуть.
Ее концертный тур в поддержку альбома The Renaissance в 2023 году стал самым кассовым в ее карьере, принеся ей почти $600 млн. Уже через год 44-летняя поп-звезда выпустила кантри-альбом Cowboy Carter, который открыл для нее новые коммерческие возможности и обеспечил ей выступление в перерыве матча НФЛ на Рождество, а также привел к еще одному кассовому туру, говорится в статье.
Бейонсе присоединилась к группе из четверых музыкантов-миллиардеров, среди которых ее муж Джей Зи, Тейлор Свифт, Брюс Спрингстин и Рианна.
Летом после выступления Бейонсе на стадионе «Мерседес-Бенц» в Атланте произошла давка на станции метро в Вайн-Сити, в результате пострадали девять человек. Их доставили в больницу — у одного была сломана лодыжка.
Там же неизвестные похитили жесткие диски с еще не вышедшей музыкой Бейонсе и видеоматериалами для ее концертов. Воры проникли в автомобиль, который использовали хореограф певицы и один из ее танцоров.
Материал дополняется
