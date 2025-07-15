В США украли жесткие диски с невыпущенной музыкой Бейонсе
Неизвестные похитили жесткие диски с еще не вышедшей музыкой певицы Бейонсе и видеоматериалами для ее концертов, пишет ABC News.
Инцидент произошел вечером 8 июля в Атланте, штат Джорджия. Воры проникли в автомобиль, который использовали хореограф певицы, Кристофер Грант, и один из ее танцоров, Диандре Блю.
Они сообщили полиции Атланты, что припарковали арендованный черный Jeep Wagoneer на парковке у продуктового рынка незадолго после 20:00. Когда оба вернулись к автомобилю, то заметили, что задняя дверь была взломана, а их два чемодана украдены, говорится в полицейском отчете.
Помимо личных вещей, таких как ноутбуки, наушники Apple и дизайнерская одежда, в отчете указано, что во время кражи были похищены некоторые рабочие материалы, связанные с концертным туром Бейонсе, в том числе жесткие диски с ее невыпущенной музыкой.
Детективы на месте происшествия сняли отпечатки пальцев с автомобиля и сообщили, что камеры видеонаблюдения зафиксировали момент взлома. Следователи также использовали приложение Apple Find My, чтобы отследить пропавшие наушники AirPods, что привело их к месту, откуда поступал сигнал, однако его точно расположение не разглашается, сообщает Pitchfork.
Бейонсе завершила серию концертов на стадионе Mercedes-Benz в Атланте вечером 14 июля. Это последняя из первоначально запланированных дат тура в поддержку ее альбома Cowboy Carter, вышедшего в 2024 году.
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