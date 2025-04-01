Forbes впервые признал миллиардерами Шварцнеггера и Спринстина

Богатейшим среди них новичков из категории celebrities стал бывший рестлер Винс Макмэн, состояние которого Forbes оценил в $3 млрд. Почти втрое меньше у певца Брюса Спрингстина и актеров Арнольда Шварцнеггера и Джерри Сайнфелда

Арнольд Шварцнеггер (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

В списке миллиардеров от Forbes в 2025 году оказалось более 3 тысяч человек. Если в 1987 году, когда журналом был составлен первый рейтинг супербогачей, в мире насчитали только 140 людей с состояние в $1 млрд и более, то в 2025 году их оказалось 3028. А совокупное состояние этой группы Forbes оценил в $16,1 трлн — почти на $2 трлн больше, чем было годом ранее.

В этом году Forbes включил в свой рейтинг миллиардеров сразу 288 новичков, их общий капитал составляет $680 млрд, то есть в среднем по $2,4 млрд на человека. При этом большинство новичков (196 из 288) заработали свои деньги сами, а не получили их по наследству, отмечает Forbes.

В числе таких self-made миллиардеров-новичков есть и несколько знаменитых представителей шоу-бизнеса. Богатейшим среди них стал Винс Макмэн, бывший рестлер, а ныне промоутер и медиамагнат, основатель World Wrestling Entertainment (WWE) и TKO Group Holdings, которая теперь управляет и WWE, и Ultimate Fighting Championship (UFC). Состояние Макмэна Forbes оценил сразу в $3 млрд.

Почти втрое уступил экс-рестлеру певец и музыкант Брюс Спрингстин, чей капитал, по оценке экспертов Forbes, составляет $1,2 млрд. Основу этого состояния заложила продажа в 2021 году каталога песен Спрингстина компании Sony, заплатившей за права на хиты $500 млн. Однако Forbes отметил, что певец продолжает много зарабатывать, за счет продажи новых альбомов и гастрольных туров. Сам Спрингстин отказал Forbes в комментариях, однако ранее заявлял изданию The Telegraph, что не является миллиардером, так как «потратил слишком много денег на ненужные вещи».

По $1,1 млрд накопили, по данным Forbes, актеры Арнольд Шварцнеггер и Джерри Сайнфелд. Первый из них, как подсчитали эксперты, примерно половину своего состояния заработал, снявшись в нескольких десятков фильмов, а остальное — вкладываясь в недвижимость, ценные бумаги и совершая венчурные инвестиции.

Популярному стендаперу Джерри Сайнфелду наибольшую известность и большую часть состояния принесла роль полувымышленной версии самого себя в комедийном телесериале «Сайнфелд», выходившем в 1990-х годах. Однако с тех пор Сайнфелд заметно увеличил свое состояние — он продолжает выступать и вести телепрограммы.

Всего к категории celebrities эксперты Forbes отнесли 18 из 3028 миллиардеров (годом ранее было 14), а их общее состояние оценили в $39 млрд (годом ранее — $31 млрд). Богатейшими среди них являются режиссеры Стивен Спилберг ($5,3 млрд) и Джордж Лукас ($5,1 млрд) и легенда NBA Майкл Джордан ($3,5 млрд).