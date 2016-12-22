Forbes назвал Бейонсе самой высокооплачиваемой певицей года

Американская певица Бейонсе возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых исполнителей года, составленный Forbes.

Ее доход, по версии издания, составил $105 млн. В эту сумму входят поступления от продаж альбома Lemonade, а также концертного тура.

Вторую строчку рейтинга заняла британская певица Адель, ее доход за год составил $69 млн. Американская певица Телор Свифт расположилась на третьем месте, заработав $44 млн. В прошлом году певица возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых исполнителей, тогда ее доход Forbes оценил в $170 млн. Вместе с тем издание прогнозирует, что доход Свифт в 2018 году заметно возрастет в связи с новым альбомом, который она недавно представила.

Селин Дион, по оценке Forbes, удалось заработать $42 млн и таким образом попасть на четвертое место в рейтинге. Пятую строчку рейтинга заняла Дженнифер Лопез, доход которой составил $38 млн.

При составлении рейтинга Forbes использовались данные в период с 1 июня 2016 по 1 июня 2017 года.