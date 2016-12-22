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Forbes определил самых высокооплачиваемых музыкантов 2018 года
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Forbes определил самых высокооплачиваемых музыкантов 2018 года
Бизнес, 15:39
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Forbes определил самых высокооплачиваемых музыкантов 2018 года
Тройку лидеров в этом году возглавила группа U2. Благодаря турне, посвященному 30-летию альбома Joshua Tree, ирландцы смогли заработать $316 млн
 Группа U2 (Фото: Nick Didlick / Reuters)

Американский журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов мира. В 2018 году первую строчку в нем заняла группа U2 из Ирландии, сумевшая заработать $316 млн. Сделать это удалось в основном благодаря международному турне Joshua Tree, посвященному 30-летию одноименного альбома.

В тройку лидеров также вошла британская группа Coldplay, заработавшая $115 млн за год. Их двухлетний тур A Head Full Of Dreams Tour, охвативший пять континентов, принес им в общей сложности не менее $500 млн и стал одним из самых успешных в истории поп-музыки.

Тройку замыкает еще один британский музыкант — Эд Ширан с годовым заработком $110 млн.

По сравнению с прошлогодним рейтингом тройка лидеров изменилась полностью. В прошлом году в нее вошли рэпер Diddy ($110 млн), Бейонсе ($105 млн) и канадский рэпер Drake ($94 млн).

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В десятке самых высокооплачиваемых музыкантов в этом году также оказались Бруно Марс ($100 млн), Кэтти Перри ($83 млн), Тейлор Свифт ($80 млн), Jay-Z ($76,5 млн), Guns N 'Roses ($71 млн), Роджер Уотерс ($68 млн), Diddy ($64 млн).

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В этом году только десятка самых высокооплачиваемых музыкантов заработала $886 млн — почти столько, сколько все участники (24 позиции) прошлогоднего рейтинга. Кроме того, сразу у четырех звезд заработки превысили сотню миллионов долларов, в то время как в прошлом году таких было лишь двое.

Forbes подсчитывал доходы музыкантов в период с июня 2017-го по июнь 2018 года.

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: Forbes , рейтинги , музыка , U2
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