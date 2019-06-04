Jay-Z стал первым рэпером-миллиардером

В 2018 году Forbes назвал Jay-Z одним из самых высокопоплачиваемых музыкантов, за год он заработал на концертах $76,5 млн. Для сравнения, его супруга Бейонсе годом ранее получила $105 млн.

В прошлом году Jay-Z также стал самым высокооплачиваемым рэпером по версии Forbes, он обошел таких исполнителей, как Diggy ($64 млн), Кендрик Ламар ($58 млн), Дрейк ($47 млн), J.Cole ($35,5 млн) и Канье Уэст ($27,5 млн).