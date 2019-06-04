Jay-Z стал первым рэпером-миллиардером

Американский рэпер Jay-Z (настоящее имя – Шон Кори Картер) стал первым в мире рэп-исполнителем, чье cсостояние оценивается в $1 млрд, сообщает Forbes.
При оценке состояния Jay-Z изданные учитывало его заработок, долю в различных компаниях и делало поправку на образ жизни суперзвезды. Результаты своих подсчетов журналисты сверили с экспертами.
Активы рэпера по версии Forbes выглядят следующим образом:
- производство шампанского Armand de Brignac ($310 млн)
- наличные и вложения в различные компании, включая Uber ($220 млн)
- совместное с Bacarbi производство коньяка D’Ussé ($100 млн)
- стриминговый сервис Tidal ($100 млн)
- производственная концертная компания и музыкальное издательство Roc Nation ($75 млн)
- дискография, т.к. его контракт с лейблом Def Jam предусматривает возврат к рэперу мастер-записей ($75 млн)
- коллекция предметов искусства ($70 млн)
- недвижимость ($50 млн)