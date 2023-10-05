Путин объяснил, почему Россия продолжает платить Украине за транзит
Россия продолжает оплачивать транзит газа через Украину, поскольку выполняет контракты перед получателями в Европе, заявил президент Владимир Путин на форуме «Валдай». РБК вел трансляцию.
«Поставки продолжаются, в том числе через территорию Украины. Мы же транзитируем через территорию Украины. И платим деньги за этот транзит, так, на минуточку. Я уже говорил об этом. Мы слышим, что мы агрессоры, что мы такие-рассякие, плохие, но деньги, судя по всему, не пахнут, деньги получают за транзит с удовольствием», — сказал Путин.
1 октября «Газпром» сократил транзит газа в Европу через Украину на 5%. Через газоизмерительную станцию «Суджа» 30 сентября подали 40,5 млн куб. м, а на следующий день — 37,9 млн куб. Заявку на прокачку через ГИС «Сохрановка» в оба дня украинская сторона отклонила.
Действующий контракт на транзит российского газа через Украину в Европу «Газпром» и «Нафтогаз» подписали в 2019 году. По условиям договора «Газпром» должен прокачать через Украину минимум 225 млрд куб. м газа в 2020–2024 годах.
Украина не будет вести переговоры с Россией по поводу продления контракта на транзит газа в Европу, сказал в августе министр энергетики Герман Галущенко.
Транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы. При этом весной 2022 года «Оператор ГТС Украины» предупредил о невозможности прокачки через ГИС «Сохрановка», объяснив это тем, что станция находится в ЛНР под контролем российских сил.
«Газпром» также поставляет газ по «Турецкому потоку» и «Голубому потоку» в страны Южной и Юго-Восточной Европы.
Транзит по газопроводу Ямал — Европа остановлен в марте 2022 года. Прокачку по «Северному потоку» полностью остановили после взрыва на газопроводе в конце сентября 2022 года.