Путин объяснил, почему Россия продолжает платить Украине за транзит

Хотя Киев и называет Россию агрессором, от российских денег, уплачиваемых за транзит, Украина не отказывается, отметил президент

Фото: Данил Шамкин / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Россия продолжает оплачивать транзит газа через Украину, поскольку выполняет контракты перед получателями в Европе, заявил президент Владимир Путин на форуме «Валдай». РБК вел трансляцию.

«Поставки продолжаются, в том числе через территорию Украины. Мы же транзитируем через территорию Украины. И платим деньги за этот транзит, так, на минуточку. Я уже говорил об этом. Мы слышим, что мы агрессоры, что мы такие-рассякие, плохие, но деньги, судя по всему, не пахнут, деньги получают за транзит с удовольствием», — сказал Путин.

1 октября «Газпром» сократил транзит газа в Европу через Украину на 5%. Через газоизмерительную станцию «Суджа» 30 сентября подали 40,5 млн куб. м, а на следующий день — 37,9 млн куб. Заявку на прокачку через ГИС «Сохрановка» в оба дня украинская сторона отклонила.

Действующий контракт на транзит российского газа через Украину в Европу «Газпром» и «Нафтогаз» подписали в 2019 году. По условиям договора «Газпром» должен прокачать через Украину минимум 225 млрд куб. м газа в 2020–2024 годах.

Украина не будет вести переговоры с Россией по поводу продления контракта на транзит газа в Европу, сказал в августе министр энергетики Герман Галущенко.