Греф объяснил решение Сбербанка стать совладельцем Rambler Group

Сбербанк подтвердил, что подписал вместе с Rambler Group юридически обязывающие документы. Согласно им, банк инвестирует в развитие компании и получит 46,5% ее акций

Герман Греф (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Сделка между Сбербанком и Rambler Group позволит задать на рынке российских медиа «новую планку как с точки зрения качества контента и форматов его потребления, так и уровня используемых технологий», считает председатель правления банка Герман Греф. Его слова приводит пресс-служба Сбербанка.

«Цифровыми ресурсами медиахолдинга Rambler Group ежедневно пользуется более 9 миллионов россиян, — отметил Греф. — Мы рады обогатить экосистему Сбербанка уникальным сочетанием кино, контента, новостей и других сервисов».

В пресс-службе организации отметили, что цель инвестиций Сбербанка в интернет-холдинг Александра Мамута — это развитие лидера российского рынка медиа и развлечений. Сбербанк подтвердил, что группа и кредитная организация подписали юридически обязывающие документы, согласно которым доля банка в холдинге составит 46,5%.

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