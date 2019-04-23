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РусГидро ₽0,68 (+28,89%) прогноз ВТБ Капитал к 11.04.20 Купить
QUALCOMM $100 (+25,41%) прогноз Barclays Capital к 16.04.20 Купить
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Греф объяснил решение Сбербанка стать совладельцем Rambler Group
Сбербанк подтвердил, что подписал вместе с Rambler Group юридически обязывающие документы. Согласно им, банк инвестирует в развитие компании и получит 46,5% ее акций
Герман Греф (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Сделка между Сбербанком и Rambler Group позволит задать на рынке российских медиа «новую планку как с точки зрения качества контента и форматов его потребления, так и уровня используемых технологий», считает председатель правления банка Герман Греф. Его слова приводит пресс-служба Сбербанка.

«Цифровыми ресурсами медиахолдинга Rambler Group ежедневно пользуется более 9 миллионов россиян, — отметил Греф. — Мы рады обогатить экосистему Сбербанка уникальным сочетанием кино, контента, новостей и других сервисов».

Технологии и медиа
Сбербанк вложит 11 млрд руб. в онлайн-бизнес Rambler Group

В пресс-службе организации отметили, что цель инвестиций Сбербанка в интернет-холдинг Александра Мамута — это развитие лидера российского рынка медиа и развлечений. Сбербанк подтвердил, что группа и кредитная организация подписали юридически обязывающие документы, согласно которым доля банка в холдинге составит 46,5%.

Материал дополняется

Автор: Маргарита Девяткина
Теги: Герман Греф, Сбербанк, Александр Мамут, Rambler
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