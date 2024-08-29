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«Газпром» оценил прибыль от покупки доли Shell в «Сахалине-2» в ₽167 млрд

«Газпром» предварительно оценил прибыль от покупки доли в 25,7% в операторе проекта «Сахалин-2» в 167 млрд руб. Компания сообщила, что консолидация «Сахалинской энергии» позитивно повлияла на финрезультаты холдинга за I полугодие
«Газпром» GAZP ₽130,4 +4,73% Купить
Фото: Владимир Михайлов / РИА Новости
Фото: Владимир Михайлов / РИА Новости

Прибыль «Газпрома» от покупки в марте доли в 25,7% в операторе проекта «Сахалин-2» предварительно оценивается в 167 млрд руб., сообщил холдинг в отчете по МСФО о финансовых результатах за первое полугодие 2024 года. «Вакантная» доля появилась в проекте после того, как нидерландско-британская Shell отказалась входить в состав ООО, созданного вместо иностранного оператора проекта в 2022 году.

«Газпром» совершил сделку за 94,8 млрд руб. Таким образом, компания, владевшая в ООО «Сахалинская энергия» чуть более 50%, увеличила свою долю до 77,5% и получила контроль над деятельностью общества. «В результате сделки признана прибыль от выгодной покупки в предварительной оценке 167,386 млрд руб.», — говорится в отчете.

Что такое «Сахалин-2»

Нефтегазовый проект «Сахалин-2» включает освоение Пильтун-Астохского и Лунского месторождений сахалинского морского шельфа в Охотском море.

Нефть и газ, которые добываются на проекте, поступают по транссахалинской трубопроводной системе на производственный комплекс «Пригородное», который включает в себя завод по производству СПГ и терминал отгрузки нефти. Проектная мощность производства объекта составляет 9,6 млн т СПГ в год. В 2023 году проект произвел более 10 млн т СПГ — после 11,5 млн т в 2022 году.

Компания «Сахалинская энергия» была создана в рамках указа президента России о спецмерах в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями иностранных государств. В результате все права и обязательства предыдущего оператора «Сахалин-2» — Sakhalin Energy Investment Company, зарегистрированного на Бермудских островах, перешли российскому ООО. Предполагалось, что чуть более 50% долей в новой компании получит «Газпром Сахалин холдинг» (такая же была за «Газпромом» ранее), а 49% будет принадлежать самому оператору. При этом зарубежные совладельцы проекта «Сахалин-2» должны были подтвердить участие в новом юрлице. Среди них были нидерландско-британская Shell (27,5% минус одна акция), японские Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%). Участие партнеры подтвердили, но не все — Shell проинформировала, что не будет входить в состав совладельцев нового оператора.

Об интересе к покупке доли Shell в «Сахалине-2» заявлял НОВАТЭК, которому правительство в апреле 2023 года одобрило ее продажу. В декабре того же года вице-премьер Александр Новак сообщил, что сделка по вхождению НОВАТЭКа в проект «Сахалин-2» продолжает прорабатываться. Кабмин утвердил оценку доли участия Shell в проекте «Сахалин-2» на уровне 94,8 млрд руб. в том же месяце.

«Дочка» «Газпрома» купит 27,5% в операторе «Сахалина-2» вместо НОВАТЭКа
Бизнес
Фото:Александр Семенов / ТАСС

Однако в феврале 2024 года правительство внесло корректировки в критерии отбора покупателя невостребованной доли. Они существенно не расширяли перечень претендентов, но уравнивали шансы «Газпрома» и НОВАТЭКа. В частности, документом исключалось условие о действующих договорах фрахтования газовозов общим объемом более 4 млн куб. м на срок не менее десяти лет. В марте правительство распорядилось, что структура «Газпрома» — «Сахалинский проект» — вместо НОВАТЭКа купит долю в 27,5% за 94,8 млрд руб. в ООО «Сахалинская энергия».

Сделку в целом можно считать выгодной, однако необходимо внимательно следить за более точной оценкой приобретения, которая будет отражена в последующих отчетах, отметила Полина Щукина, аналитик «Цифра брокер». «Компания уточняет, если бы сделка состоялась 1 января 2024 года, выручка от продаж группы за первое полугодие 2024 года увеличилась бы на 188,9 млрд руб.», — уточняет эксперт.

Какие финансовые результаты представил «Газпром»

«Газпром» сообщил, что по итогам первого полугодия 2024 года чистая прибыль компании, относящаяся к акционерам, составила 1,043 трлн руб. Это втрое превышает результат за аналогичный период предыдущего года. А чистая прибыль, скорректированная на неденежные статьи (дивидендная база), достигла 779 млрд руб., что на 26% выше показателя за шесть месяцев 2023 года. При этом коэффициент «чистый долг»/EBITDA «Газпрома» на конец отчетного периода сократился до 2,4х с 2,8х на конец 2023 года. Компания, согласно дивидендной политике, направляет не менее 50% скорректированной чистой прибыли по МСФО на выплаты акционерам, но имеет право изменить дивидендные выплаты, если долговая нагрузка превысит уровень 2,5х.

Кроме того, «Газпром» в первом полугодии увеличил показатель EBITDA на 19%, до 1,459 трлн руб. Выручка группы выросла на 24%, до 5,088 трлн руб. При этом выручка газового бизнеса выросла на 18%, до 2,667 трлн руб., нефтяного — на 30%, до 2,009 трлн руб., а электроэнергетического — на 10%, до 340 млрд руб. Компания также отметила, что ее капитальные вложения за отчетный период составили 1,058 трлн руб., снизившись на 11%, «несмотря на инфляционное давление». Капиталовложения были обеспечены операционным денежным потоком, который с учетом корректировки на изменение банковских депозитов составил 1,031 трлн руб. А запас ликвидности в 1,5 трлн руб. полностью перекрывает краткосрочные долговые обязательства.

«Газпром» впервые за 25 лет получил убыток по итогам года
Бизнес
Фото:Петр Ковалев / ТАСС

Как отметил зампред правления «Газпрома» Фамил Садыгов, финансовые результаты компании отражают эффективную работу нефтяного сегмента, увеличение объемов экспорта газа, включая запланированный рост поставок на китайском направлении, а также активные меры по сдерживанию затрат. «На позитивный финансовый результат за первое полугодие также оказала влияние консолидация «Сахалинской энергии», — сообщил Садыгов.

«Мы оцениваем отчетность как превосходящую наши ожидания. Чистая прибыль компании увеличилась благодаря росту выручки на 23,7%, до 5,09 трлн руб. в первом полугодии, а также в большей степени из-за снижения финансовых расходов на 73%. Чистый долг компании уменьшился на 284 млрд руб., до 4,7 трлн руб. Инвестиционные затраты компании снизились на 11%, до 1,058 трлн руб.», — прокомментировала Щукина.

Аналитик «Цифра брокер» напоминает, что «Газпром» в настоящий момент активно работает над сотрудничеством с Ираном, который планирует получать до 300 млн куб. м трубопроводного газа из России в день. Это эквивалентно примерно 110 млрд куб. м в год, что будет составлять примерно 45% от текущих потребностей Ирана в газе.

«Таким образом, сотрудничество с Ираном может помочь частично компенсировать потери объемов поставок газа в Европу, которые составляют примерно 60–70%. Однако для успешной реализации этого проекта «Газпрому» потребуется инвестировать около $20 млрд в развитие инфраструктуры в Каспийском море, и ожидание достижения полной мощности поставок может занять более десяти лет. В связи с этим возможность возобновления систематических выплат дивидендов может быть ограничена», — заключает эксперт.

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