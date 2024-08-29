«Газпром» оценил прибыль от покупки доли Shell в «Сахалине-2» в ₽167 млрд

«Газпром» предварительно оценил прибыль от покупки доли в 25,7% в операторе проекта «Сахалин-2» в 167 млрд руб. Компания сообщила, что консолидация «Сахалинской энергии» позитивно повлияла на финрезультаты холдинга за I полугодие

Фото: Владимир Михайлов / РИА Новости

Прибыль «Газпрома» от покупки в марте доли в 25,7% в операторе проекта «Сахалин-2» предварительно оценивается в 167 млрд руб., сообщил холдинг в отчете по МСФО о финансовых результатах за первое полугодие 2024 года. «Вакантная» доля появилась в проекте после того, как нидерландско-британская Shell отказалась входить в состав ООО, созданного вместо иностранного оператора проекта в 2022 году.

«Газпром» совершил сделку за 94,8 млрд руб. Таким образом, компания, владевшая в ООО «Сахалинская энергия» чуть более 50%, увеличила свою долю до 77,5% и получила контроль над деятельностью общества. «В результате сделки признана прибыль от выгодной покупки в предварительной оценке 167,386 млрд руб.», — говорится в отчете.

Что такое «Сахалин-2» Нефтегазовый проект «Сахалин-2» включает освоение Пильтун-Астохского и Лунского месторождений сахалинского морского шельфа в Охотском море. Нефть и газ, которые добываются на проекте, поступают по транссахалинской трубопроводной системе на производственный комплекс «Пригородное», который включает в себя завод по производству СПГ и терминал отгрузки нефти. Проектная мощность производства объекта составляет 9,6 млн т СПГ в год. В 2023 году проект произвел более 10 млн т СПГ — после 11,5 млн т в 2022 году.

Компания «Сахалинская энергия» была создана в рамках указа президента России о спецмерах в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями иностранных государств. В результате все права и обязательства предыдущего оператора «Сахалин-2» — Sakhalin Energy Investment Company, зарегистрированного на Бермудских островах, перешли российскому ООО. Предполагалось, что чуть более 50% долей в новой компании получит «Газпром Сахалин холдинг» (такая же была за «Газпромом» ранее), а 49% будет принадлежать самому оператору. При этом зарубежные совладельцы проекта «Сахалин-2» должны были подтвердить участие в новом юрлице. Среди них были нидерландско-британская Shell (27,5% минус одна акция), японские Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%). Участие партнеры подтвердили, но не все — Shell проинформировала, что не будет входить в состав совладельцев нового оператора.

Об интересе к покупке доли Shell в «Сахалине-2» заявлял НОВАТЭК, которому правительство в апреле 2023 года одобрило ее продажу. В декабре того же года вице-премьер Александр Новак сообщил, что сделка по вхождению НОВАТЭКа в проект «Сахалин-2» продолжает прорабатываться. Кабмин утвердил оценку доли участия Shell в проекте «Сахалин-2» на уровне 94,8 млрд руб. в том же месяце.

Однако в феврале 2024 года правительство внесло корректировки в критерии отбора покупателя невостребованной доли. Они существенно не расширяли перечень претендентов, но уравнивали шансы «Газпрома» и НОВАТЭКа. В частности, документом исключалось условие о действующих договорах фрахтования газовозов общим объемом более 4 млн куб. м на срок не менее десяти лет. В марте правительство распорядилось, что структура «Газпрома» — «Сахалинский проект» — вместо НОВАТЭКа купит долю в 27,5% за 94,8 млрд руб. в ООО «Сахалинская энергия».

Сделку в целом можно считать выгодной, однако необходимо внимательно следить за более точной оценкой приобретения, которая будет отражена в последующих отчетах, отметила Полина Щукина, аналитик «Цифра брокер». «Компания уточняет, если бы сделка состоялась 1 января 2024 года, выручка от продаж группы за первое полугодие 2024 года увеличилась бы на 188,9 млрд руб.», — уточняет эксперт.

Какие финансовые результаты представил «Газпром»

«Газпром» сообщил, что по итогам первого полугодия 2024 года чистая прибыль компании, относящаяся к акционерам, составила 1,043 трлн руб. Это втрое превышает результат за аналогичный период предыдущего года. А чистая прибыль, скорректированная на неденежные статьи (дивидендная база), достигла 779 млрд руб., что на 26% выше показателя за шесть месяцев 2023 года. При этом коэффициент «чистый долг»/EBITDA «Газпрома» на конец отчетного периода сократился до 2,4х с 2,8х на конец 2023 года. Компания, согласно дивидендной политике, направляет не менее 50% скорректированной чистой прибыли по МСФО на выплаты акционерам, но имеет право изменить дивидендные выплаты, если долговая нагрузка превысит уровень 2,5х.

Кроме того, «Газпром» в первом полугодии увеличил показатель EBITDA на 19%, до 1,459 трлн руб. Выручка группы выросла на 24%, до 5,088 трлн руб. При этом выручка газового бизнеса выросла на 18%, до 2,667 трлн руб., нефтяного — на 30%, до 2,009 трлн руб., а электроэнергетического — на 10%, до 340 млрд руб. Компания также отметила, что ее капитальные вложения за отчетный период составили 1,058 трлн руб., снизившись на 11%, «несмотря на инфляционное давление». Капиталовложения были обеспечены операционным денежным потоком, который с учетом корректировки на изменение банковских депозитов составил 1,031 трлн руб. А запас ликвидности в 1,5 трлн руб. полностью перекрывает краткосрочные долговые обязательства.

Как отметил зампред правления «Газпрома» Фамил Садыгов, финансовые результаты компании отражают эффективную работу нефтяного сегмента, увеличение объемов экспорта газа, включая запланированный рост поставок на китайском направлении, а также активные меры по сдерживанию затрат. «На позитивный финансовый результат за первое полугодие также оказала влияние консолидация «Сахалинской энергии», — сообщил Садыгов.

«Мы оцениваем отчетность как превосходящую наши ожидания. Чистая прибыль компании увеличилась благодаря росту выручки на 23,7%, до 5,09 трлн руб. в первом полугодии, а также в большей степени из-за снижения финансовых расходов на 73%. Чистый долг компании уменьшился на 284 млрд руб., до 4,7 трлн руб. Инвестиционные затраты компании снизились на 11%, до 1,058 трлн руб.», — прокомментировала Щукина.

Аналитик «Цифра брокер» напоминает, что «Газпром» в настоящий момент активно работает над сотрудничеством с Ираном, который планирует получать до 300 млн куб. м трубопроводного газа из России в день. Это эквивалентно примерно 110 млрд куб. м в год, что будет составлять примерно 45% от текущих потребностей Ирана в газе.

«Таким образом, сотрудничество с Ираном может помочь частично компенсировать потери объемов поставок газа в Европу, которые составляют примерно 60–70%. Однако для успешной реализации этого проекта «Газпрому» потребуется инвестировать около $20 млрд в развитие инфраструктуры в Каспийском море, и ожидание достижения полной мощности поставок может занять более десяти лет. В связи с этим возможность возобновления систематических выплат дивидендов может быть ограничена», — заключает эксперт.