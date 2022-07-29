Итальянская Eni заявила о планах заменить российский газ к 2025 году
Eni рассчитывает за счет контрактов с другими поставщиками полностью заменить российский газ к 2025 году, говорится в отчете итальянской нефтегазовой группы.
В частности, компания заключила соглашения о поставках газа с Алжиром, Египтом и Конго. В отчете также говорится о «дополнительных возможностях», которые могут появиться с другими странами, такими как Ливия, Ангола и Мозамбик.
«Эти инициативы направлены на достижение к 2025 году альтернативных поставок газа в объеме до 20 млрд куб. м, что фактически покроет 100% годового импорта российского газа», — сказано в сообщении.
Кроме того, в Eni напомнили, что в июне она вошла в крупнейший проект по производству сжиженного природного газа North Field East в Катаре. Компания будет участвовать в расширении этого проекта стоимостью около $30 млрд наряду с Exxon Mobil, TotalEnergies, Shell и ConocoPhillips.
На этой неделе Eni сообщила, что получила от «Газпрома» уведомление о сокращении поставок. По информации итальянской компании, объем будет снижен с примерно 34 млн до 27 млн куб. м в сутки. Для сравнения, до событий на Украине и новых антироссийских санкций поставки российского газа в Италию составляли 63 млн куб. м в сутки, сообщала La Stampa. Однако впоследствии «Газпром» снизил объемы.
Это произошло на фоне сокращения прокачки по трубопроводу «Северный поток-1», по которому российский газ поступает в Европу. С 27 июля этот трубопровод задействован на 20% от проектной мощности. Сокращать поставки по нему «Газпром» начал с середины июня. Причиной в компании назвали то, что Siemens не вернула с ремонта в Канаде турбину. А когда агрегат передали, то в «Газпроме» сообщили о проблемах с документацией, полученной от Канады.
Из-за снижения поставок страны ЕС решили сократить потребление газа на 15%. В будущем Евросоюз откажется от всех видов топлива, которое закупает в России, в том числе от газа, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Однако президент России Владимир Путин считает, что «разумная замена для Европы сейчас просто отсутствует». «Попытки западных стран выдавить российских поставщиков, заместить наши энергоресурсы альтернативными поставками неизбежно отразятся на всей мировой экономике», — сказал он на совещании в апреле. По словам президента, «свободных объемов на мировом рынке просто нет», а поставки из других стран, прежде всего из США, которые могут быть направлены в Европу, «обойдутся потребителям в разы дороже, именно в разы, отразятся на уровне жизни людей и конкурентоспособности европейской экономики».