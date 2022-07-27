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«Газпром» уведомил итальянскую Eni о сокращении поставок

«Газпром» сообщил итальянской Eni о сокращении поставок с 34 млн до 27 млн куб. м в сутки
Суточные поставки «Газпрома» в Италию будут сокращены с 34 млн до 27 млн куб. м в сутки. С 27 июля газопровод «Северный поток-1» задействован на 20% от проектной мощности
«Газпром» GAZP ₽196,5 +1,31% Купить
Фото: Petros Karadjias / AP
Фото: Petros Karadjias / AP

«Газпром» уведомил Eni, что сокращает поставки газа, сообщается на сайте итальянской нефтегазовой группы.

«Газпром» объявил о поставке газа в объеме около 27 млн куб. м газа по сравнению с ежедневными поставками в размере около 34 млн куб. м, которые шли в последние дни», — говорится в сообщении.

В Eni добавили, что оставляют за собой право «предоставлять обновленную информацию в случае существенных изменений объемов поставок, о которых сообщит «Газпром».

РБК направил запрос представителю «Газпрома».

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Фото:Владимир Смирнов / ТАСС

Как сообщала La Stampa, до событий на Украине и новых антироссийских санкций поставки российского газа в Италию составляли 63 млн куб. м в сутки. Однако затем «Газпром» снизил объемы. К 11 июля они равнялись в среднем 32 млн куб. м в сутки, а затем, на время плановой профилактики, о которой объявила компания — оператор «Северного потока-1» Nord Stream AG, были вновь снижены — до 21 млн куб. м в сутки. 21 июля после возобновления прокачки по газопроводу «Газпром» увеличил поставки в Италию до 36 млн куб. м в сутки.

Российский газ поступает в Европу по трубопроводу «Северный поток-1». С 27 июля этот трубопровод задействован на 20% от проектной мощности. Сокращать поставки по нему «Газпром» начал с середины июня. Причиной в компании назвали то, что Siemens не вернула с ремонта в Канаде турбину. А когда агрегат передали, то в «Газпроме» сообщили о проблемах с документацией, полученной от Канады.

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На фоне сокращения поставок страны ЕС решили сократить потребление газа на 15%. Евросоюз считает, что Москва использует газ в качестве политического оружия. В Кремле эти обвинения неоднократно опровергали, подчеркивая, что к проблемам с поставками привели антироссийские санкции. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, «Газпром» в скором времени сделает заявление, в котором объяснит все детали ситуации с газоперекачивающими турбинами для «Северного потока».

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