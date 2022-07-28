Австрия сочла невозможным эмбарго ЕС на российский газ
Эмбарго Европейского союза (ЕС) на газ из России невозможно, Австрия всегда выступала за то, чтобы санкции больше вредили тому, против кого они вводятся, а не тем, кто их вводит. Об этом заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер, передает APA.
По его словам, Австрия, как и другие страны ЕС, во многом зависима от российского газа, а при введении эмбарго австрийская и немецкая промышленность «потеряют устойчивость». Он отметил, что «наклон» экономики Германии приведет к массовой безработице в Австрии.
«Санкции должны больше бить по тем, против кого они направлены, а не наносить вред тем, кто их принимает», — подчеркнул Нехаммер.
Евросоюз с конца февраля ввел против России несколько пакетов санкций. О последнем было объявлено в начале июня. В этот пакет вошло частичное эмбарго на импорт российской нефти.
Сейчас ЕС готовит седьмой по счету пакет санкций. Однако ограничения на поставки российского газа в него не войдут, поскольку члены Евросоюза не смогли добиться согласия по этому вопросу в столь короткий срок, сообщал премьер-министр Чехии Петр Фиала.
Помимо Австрии, против введения эмбарго на поставки российского газа выступали Венгрия, Сербия и Германия. Венгерский премьер Виктор Орбан отмечал, что такой запрет «разрушит европейскую экономику».
Российские власти санкции ЕС и других западных стран считают незаконными. В МИДе заявляли, что ограничительные меры «оборачиваются бумерангом для западных экономик», при этом Москва вправе ужесточить свои «специальные меры».