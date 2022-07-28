Австрия сочла невозможным эмбарго ЕС на российский газ

По словам Нехаммера, эмбарго ЕС на российский газ нанесет больше вреда Европе, в том числе австрийской и немецкой промышленности

Фото: Stefan Sauer / dpa / Global Look Press

Эмбарго Европейского союза (ЕС) на газ из России невозможно, Австрия всегда выступала за то, чтобы санкции больше вредили тому, против кого они вводятся, а не тем, кто их вводит. Об этом заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер, передает APA.

По его словам, Австрия, как и другие страны ЕС, во многом зависима от российского газа, а при введении эмбарго австрийская и немецкая промышленность «потеряют устойчивость». Он отметил, что «наклон» экономики Германии приведет к массовой безработице в Австрии.

«Санкции должны больше бить по тем, против кого они направлены, а не наносить вред тем, кто их принимает», — подчеркнул Нехаммер.

Евросоюз с конца февраля ввел против России несколько пакетов санкций. О последнем было объявлено в начале июня. В этот пакет вошло частичное эмбарго на импорт российской нефти.

Сейчас ЕС готовит седьмой по счету пакет санкций. Однако ограничения на поставки российского газа в него не войдут, поскольку члены Евросоюза не смогли добиться согласия по этому вопросу в столь короткий срок, сообщал премьер-министр Чехии Петр Фиала.

Помимо Австрии, против введения эмбарго на поставки российского газа выступали Венгрия, Сербия и Германия. Венгерский премьер Виктор Орбан отмечал, что такой запрет «разрушит европейскую экономику».

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