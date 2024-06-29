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Подрыв «Северных потоков» ,  
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Шрёдера вызвали на допрос из-за связанного с Nord Stream 2 фонда

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Подрыв «Северных потоков»
Скандал вокруг фонда разразился после того, как сотрудница фининспекции сожгла в камине его налоговую декларацию. Экс-канцлер возглавлял комитет акционеров Nord Stream AG. Фонд был создан для содействия строительству газопровода
Герхард Шредер
Герхард Шредер (Фото: Jens Schicke / imago-images.de / Global Look Press)

Следствие в федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания вызвало бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера в качестве свидетеля по делу немецкого фонда «Защита климата и окружающей среды MV», связанного с Nord Stream 2 AG, пишет Der Spiegel. Как свидетеля также выслушают премьер-министра земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэлу Швезиг. Оба — из Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

Шрёдер был канцлером с 1998 по 2005 год. С 2006 года он возглавлял комитет акционеров Nord Stream AG — оператора газопровода «Северный поток». В феврале 2022 года «Газпром» сообщил о выдвижении Шрёдера в совет директоров компании. В мае экс-канцлер заявил, что отклонил предложение. В том же месяце он покинул совет директоров «Роснефти». В Германии Шрёдера лишили части привилегий из-за связей с Россией — в частности, закрыли его офис. Он подал в суд на бундестаг, но проиграл. В марте этого года бывший канцлер заявил, что по-прежнему считает: его дружба с президентом Владимиром Путиным поможет урегулировать конфликт на Украине. В Кремле в ответ отметили, что «хорошие конструктивные отношения в личном плане» помогали «решать самые сложные вопросы». Путин, комментируя нападки на Шрёдера, в октябре прошлого года призывал немцев «не удаляться» от него, подчеркнув, что «чем дальше от Шрёдера, тем ближе к Энтони Роте — главе канадского парламента, который симпатизирует нацистам». Речь идет о скандале в парламенте Канады, куда на выступление президента Украины Владимира Зеленского был приглашен Ярослав Хунка, служивший в нацистском подразделении во время Второй мировой войны.

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Герхард Шредер

Фонд «Защита климата и окружающей среды MV» был основан в Шверине (федеральная земля Мекленбург — Передняя Померания) в начале 2021 года по решению местного парламента. Целью заявлялось содействие строительству газопровода, несмотря на угрозу американских санкций. Nord Stream 2 AG софинансировала организацию, выделив в общей сложности €20 млн. В феврале 2022 года фонд объявил об отказе поддерживать газопровод «Северный поток-2» после остановки сертификации Nord Stream 2 AG. Трубопровод так и не был введен в эксплуатацию. После начала военных действий на Украине Швезиг пыталась ликвидировать организацию, но ее попытки провалились из-за противодействия ее предшественника Эрвина Селлеринга, который входил в совет директоров фонда.

Скандал вокруг фонда «Защита климата и окружающей среды MV» разразился после того, как сотрудница фининспекции сожгла в камине налоговую декларацию организации. Премьер Мекленбурга — Передней Померании объяснила это ошибкой. Генеральный секретарь ХДС (Христианско-демократического союза Германии) Марио Чая называл фонд «любимым проектом» Швезиг, целью которого было в любом случае запустить «Северный поток-2». Расследование должно показать, насколько велико было влияние российских доноров на правительство земли на момент создания фонда, пишет Der Spiegel.

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Елена Чернышова
Герхард Шрёдер допрос Nord Stream 2
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