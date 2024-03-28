Песков ответил на слова Шрёдера о влиянии дружбы с Путиным на решение конфликта

Кремль ответил на слова Шрёдера о дружбе с Путиным и решении конфликта

Герхард Шрёдер и Владимир Путин (Фото: Andreas Rentz / Getty Images)

Хорошие отношения президента России Владимира Путина и бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера помогали решать сложные вопросы, у действующих политиков в Берлине нет такой воли, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Хорошие конструктивные отношения в личном плане всегда могут помогать решению вопросов межгосударственного общения. Это неоднократно доказывали и бывший канцлер Шредер, и президент Путин в то время, когда Шредер стоял во главе в своей стране. Это помогало действительно решать самые сложные вопросы и обеспечивать поступательное решение в развитии двусторонних отношений», — сказал он, комментируя слова Шрёдера, допустившего прекращение конфликта на Украине благодаря его дружбе с Путиным.

От действующих политиков таких мыслей в Кремле не слышат, отметил Песков.

Материал дополняется