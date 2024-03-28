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Кремль ответил на слова Шрёдера о дружбе с Путиным и решении конфликта

Песков ответил на слова Шрёдера о влиянии дружбы с Путиным на решение конфликта
Герхард&nbsp;Шрёдер и Владимир Путин
Герхард Шрёдер и Владимир Путин (Фото: Andreas Rentz / Getty Images)

Хорошие отношения президента России Владимира Путина и бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера помогали решать сложные вопросы, у действующих политиков в Берлине нет такой воли, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Хорошие конструктивные отношения в личном плане всегда могут помогать решению вопросов межгосударственного общения. Это неоднократно доказывали и бывший канцлер Шредер, и президент Путин в то время, когда Шредер стоял во главе в своей стране. Это помогало действительно решать самые сложные вопросы и обеспечивать поступательное решение в развитии двусторонних отношений», — сказал он, комментируя слова Шрёдера, допустившего прекращение конфликта на Украине благодаря его дружбе с Путиным.

Шрёдер допустил, что его дружба с Путиным поможет достичь мира на Украине
Политика
Герхард Шредер и Владимир Путин

От действующих политиков таких мыслей в Кремле не слышат, отметил Песков. 

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Теги
Юлия Овчинникова
Россия Украина Германия Дмитрий Песков Владимир Путин Герхард Шрёдер
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