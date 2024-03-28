Кремль ответил на слова Шрёдера о дружбе с Путиным и решении конфликта
Хорошие отношения президента России Владимира Путина и бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера помогали решать сложные вопросы, у действующих политиков в Берлине нет такой воли, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«Хорошие конструктивные отношения в личном плане всегда могут помогать решению вопросов межгосударственного общения. Это неоднократно доказывали и бывший канцлер Шредер, и президент Путин в то время, когда Шредер стоял во главе в своей стране. Это помогало действительно решать самые сложные вопросы и обеспечивать поступательное решение в развитии двусторонних отношений», — сказал он, комментируя слова Шрёдера, допустившего прекращение конфликта на Украине благодаря его дружбе с Путиным.
От действующих политиков таких мыслей в Кремле не слышат, отметил Песков.
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