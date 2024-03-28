Шрёдер допустил, что его дружба с Путиным поможет достичь мира на Украине

Шрёдер в 2022-м предлагал свой мирный план, включавший отказ Украины от Крыма, но сохранение Донбасса в ее составе с условием двуязычия. Инициативу тогда не приняли. Экс-канцлер не видит другого выхода из ситуации, кроме диалога

Герхард Шредер и Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер по-прежнему полагает, что его дружба с президентом Владимиром Путиным может способствовать прекращению конфликта на Украине. Об этом он сказал в интервью DPA.

«Мы разумно сотрудничали на протяжении долгих лет. Возможно, это все же поможет найти решение путем переговоров, другого я не вижу», — сказал он (цитата по T-online). По мнению Шрёдера, инициативу в этом вопросе должны проявить Франция и Германия.

Экс-канцлер сказал, что считал «совершенно неправильным забывать» позитивные события в истории отношений сторон. «Это не мой стиль», — пояснил он.

По его мнению, заявления о возможном ядерном ударе со стороны России или же ее нападении на одну из стран НАТО на восточном фланге являются «чушью». Он указал, что для недопущения эскалации до такого уровня следует подумать о разрешении конфликта на Украине.

Шрёдер был канцлером в 1998–2005 годах. После ухода с поста главы правительства он возглавил совет директоров «Роснефти» и комитет акционеров Nord Stream AG — оператора газопровода «Северный поток». После начала российской спецоперации Шрёдер вышел из совета директоров «Роснефти» и отклонил предложение войти в состав совета директоров «Газпрома».

В октябре 2023 года бывший канцлер говорил, что не станет притворяться, будто никогда не дружил с Путиным. Тем не менее российскую военную спецоперацию на Украине он называл ошибкой.

Тогда же стало известно, что экс-глава правительства ФРГ в марте 2022 года разработал мирный план. Он включал отвод российских войск, в том числе из республик Донбасса, возвращение там русского языка как второго государственного, отказ Украины от Крыма и членства в НАТО. Экс-канцлер ездил с этой «мирной миссией» в Москву, но стороны ее не приняли. В российскую столицу с неофициальным визитом Шрёдер приезжал летом 2022 года, он тогда встречался с Путиным.

Шрёдер говорил, что тогда, в 2022 году, урегулировать конфликт было возможно, но США «не разрешили» Украине сделать это. Еще одним условием, помимо названных в мирном плане, экс-канцлер называл предоставление гарантий безопасности Украине, в том числе от Совета Безопасности ООН и Германии.

Путин не раз заявлял о готовности к мирным переговорам по Украине. Он говорил, что Россия хочет завершить конфликт как можно быстрее, но на своих условиях. Киев же выдвигал собственные требования — например, отвод войск Москвой на границы Украины 1991 года.