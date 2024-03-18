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Военная операция на Украине ,  
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Шредер похвалил Шольца за его «мирную позицию» по Украине

Экс-канцлер Германии Шредер похвалил Шольца за его мирную позицию по Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Герхард Шредер
Герхард Шредер (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер одобрил политику Олафа Шольца по украинскому вопросу и отказу от поставки Киеву крылатых ракет TAURUS. Об этом сообщило издание Welt.

«Олаф Шольц делает то, что я ожидаю от канцлера Германии в данный момент. <...> Если кто-то в качестве канцлера Германии выступает за мир, <...> является ли это негативом?» — сказал он.

Шредер также призвал страны вернуться к изучению возможностей для переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

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Крылатая ракета Taurus

Украина весной 2023 года обратилась к Германии с просьбой поставить ей дальнобойные крылатые ракеты TAURUS. Шольц несколько раз выступал против передачи Киеву ракет. В конце зимы немецкий канцлер заявил, что Украина не получит ракеты из-за возможности ударов ВСУ с помощью TAURUS по Москве.

В начале марта 2024 года Шольц заявил о невозможности передать ракеты из-за необходимости контроля за оружием со стороны немецких солдат на месте.

14 марта бундестаг в очередной раз отклонил обращение ХДС/ХСС, в котором канцлера призывали начать поставки этого типа ракет. Против этой инициативы выступила коалиция, в которую входят СДПГ, «Зеленые» и СвДП.

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Герхард Шредер Олаф Шольц Германия Украина Военная операция на Украине
Олаф Шольц фото

Олаф Шольц

политик, канцлер Германии
14 июня 1958 года
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