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Ростуризм опроверг массовые отмены бронирований в отелях Крыма

В ведомстве заявили, что направление остается «в топе курортов» среди россиян. Ранее в профильной ассоциации сообщили о массовых отменах бронирований из-за рассылок авиакомпаний об отмене рейсов
Фото: Алексей Павлишак / ТАСС
Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

Ростуризм опроверг массовую отмену бронирований в отелях Крыма, полуостров во время майских праздников «остается в топе курортов среди россиян».

«По данным Ростуризма и региона, средняя загрузка отелей на майские праздники составляет не менее 50%, а в сегменте четырех и пяти звезд — около 75%. Санатории загружены в среднем на 70%», — заявили ТАСС в ведомстве. Там добавили, что на май—июнь количество бронирований соответствует уровню рекордного по турпотоку 2021 года.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Ростуризма.

Ранее президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков сообщил, что загрузка отелей составляет в среднем 40–45% и россияне начали массово отменять бронирования из-за рассылок авиакомпаний об отмене рейсов.

Россияне начали отказываться от брони отелей в Крыму из-за отмены рейсов
Бизнес
Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

В конце апреля министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко заявил, что этим летом в республике ожидается «напряженный» сезон, туристический поток может достичь уровня прошлого года. Он подчеркнул, что загрузка в местах проживания туристов не отличается от загрузки летом 2021 года. До этого Волченко говорил, что загрузка в санаториях и отелях составляет 40–70% и растет.

В конце декабря глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что турпоток по итогам 2021 года побил рекорд и достиг 9,5 млн человек.

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Росавиация после начала военной операции на Украине в конце февраля ввела ограничения на полеты в южной части страны: закрыты аэропорты Симферополя, Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Курска, Краснодара, Ростова-на-Дону, Липецка и Элисты. Регулятор считает воздушное пространство над этими городами небезопасным для гражданских самолетов. В прошлом году через эти аэропорты проследовали в общей сложности 20 млн человек, из них 6,8 млн летели через аэропорт Симферополя.

Гражданам рекомендуют использовать аэропорты Сочи, Ставрополя, Минеральных Вод и Волгограда. Кроме того, РЖД увеличила количество мест в составах и выделила дополнительные поезда по направлениям из южных городов России.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Ростуризм Крым туризм бронирование отелей
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