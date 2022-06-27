Хуснуллин сообщил об увеличении пропускной способности на границе Крыма

Вице-премьер сообщил, что на границе внедряется специальный порядок пропуска транспорта, который позволит ускорить доставку стройматериалов для восстановления Донбасса

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Пропускная способность границы со стороны Крыма увеличена для доставки стройматериалов в Донбасс, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в Telegram.

Вдется работа по расширению пунктов пропуска для доставки стройматериалов и строителей.

«Уже разработан и внедряется специальный порядок, который позволяет ускорить этот процесс. Например, уже увеличили пропускную способность погранпереходов со стороны Крыма», — написал вице-премьер в Telegram.

В конце мая глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что принято решение о расширении пунктов пропуска в Крым из Херсонской области за счет дополнительных полос для движения транспорта, что позволит сократить время ожидания на границе. Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что на границе между Крымом и Херсонской областью образовались многокилометровые очереди.

В начале июня Аксенов признал, что каждый день получает обращения от жителей Херсонской, Запорожской и других областей, которые жалуются, что им приходится стоять на границе до 25 часов. Тогда он обещал завершить перестройку погранпереходов в течение десяти — 12 дней: «По четыре полосы будет в каждом направлении заасфальтировано, забетонировано, будет несколько полос для грузового транспорта, одна для общественного и для легкового отдельно».

Глава Крыма также предлагал установить на границе досмотровые комплексы, чтобы «просвечивать» грузовики, что, по его словам, позволит ускорить прохождение фурами таможни до пяти — семи минут.

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