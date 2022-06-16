Ростуризм представил маршрут по местам отдыха Путина
Ростуризм опубликовал национальный туристический маршрут по местам отдыха президента Владимира Путина. О нем сообщила глава ведомства Зарина Догузова на Петербургском международном экономическом форуме.
«Маршрут «Сибирские каникулы» — это абсолютно особенный маршрут, у которого действительно нет аналогов. Он пролегает по территориям Красноярского края, Хакасии и Тывы», — пояснила она (цитата по «РИА Новости»).
По словам Догузовой, на маршруте можно увидеть усыпальницы вождей доисторических царств Среднего Енисея, священные места буддизма в Туве и Саяно-Шушенскую ГЭС.
В пресс-службе Ростуризма пояснили, что этот маршрут является одним из пяти национальных маршрутов, прошедших экспертизу. Все они опубликованы на сайте.
Разработку маршрута по местам отдыха Путина Ростуризм анонсировал в октябре. Тогда в ведомстве отметили, что поступает «очень много запросов туристов», которые видят уникальные места по телевизору и хотят там побывать.
Путин уже несколько лет ездит на выходные в тайгу. В прошлом году он вместе с министром обороны Сергеем Шойгу отдыхал в Сибири дважды — в марте и сентябре. Весной они катались на вездеходах и гуляли, а осенью — рыбачили.
В 2019 году президент вместе с главой Минобороны собирали в сибирской тайге грибы, в 2018-м и 2017-м они были в Туве.