Ростуризм представил маршрут по местам отдыха Путина

Маршрут проходит по территории Красноярского края, Хакасии и Тувы. Путин несколько лет ездил в тайгу на выходные, в последний раз — в сентябре прошлого года

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Ростуризм опубликовал национальный туристический маршрут по местам отдыха президента Владимира Путина. О нем сообщила глава ведомства Зарина Догузова на Петербургском международном экономическом форуме.

«Маршрут «Сибирские каникулы» — это абсолютно особенный маршрут, у которого действительно нет аналогов. Он пролегает по территориям Красноярского края, Хакасии и Тывы», — пояснила она (цитата по «РИА Новости»).

По словам Догузовой, на маршруте можно увидеть усыпальницы вождей доисторических царств Среднего Енисея, священные места буддизма в Туве и Саяно-Шушенскую ГЭС.

В пресс-службе Ростуризма пояснили, что этот маршрут является одним из пяти национальных маршрутов, прошедших экспертизу. Все они опубликованы на сайте.

Разработку маршрута по местам отдыха Путина Ростуризм анонсировал в октябре. Тогда в ведомстве отметили, что поступает «очень много запросов туристов», которые видят уникальные места по телевизору и хотят там побывать.

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Путин уже несколько лет ездит на выходные в тайгу. В прошлом году он вместе с министром обороны Сергеем Шойгу отдыхал в Сибири дважды — в марте и сентябре. Весной они катались на вездеходах и гуляли, а осенью — рыбачили.

В 2019 году президент вместе с главой Минобороны собирали в сибирской тайге грибы, в 2018-м и 2017-м они были в Туве.