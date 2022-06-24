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Общество ,  
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Мэр Сочи сообщил, что унесенные в море туристы ночевали в машинах

В Черное море из-за выхода из берегов реки Чемитоквадже смыло два автомобиля, в которых находились люди. По словам мэра Сочи Алексея Копайгородского, это были две семьи из Ставропольского края, они остановились на ночлег

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В двух автомобилях, которые смыло в Черное море, находились две семьи из Ставропольского края, они были в районе Сочи проездом и остановились на ночлег в устье реки Чемитоквадже под эстакадой, сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

По его словам, одна женщина в результате погибла, мужчину спасли, еще двое взрослых и трое детей пропали.

«Поисково-спасательные работы не прекращаются ни на минуту, МЧС задействовали все водные средства и вертолет. Принимаются все меры по ликвидации ЧС, лично контролирую действия всех служб», — написал Копайгородский в Telegram.

О том, что два легковых автомобиля в Сочи унесло в море потоком воды, утром сообщило управление МЧС по Краснодарскому краю. По предварительным данным ведомства, в машинах было восемь человек, из них шесть пропали, одного спасли, а один погиб. В краевой прокуратуре РБК сообщили, что, по словам спасенного мужчины, с ним были женщина и ребенок, а во второй машине находились четыре человека.

В Черное море в районе Сочи смыло два автомобиля с людьми
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СК впоследствии подтвердил, что в двух автомобилях было семь человек, в том числе трое детей.

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Автомобили смыло после выхода из берегов реки Чемитоквадже недалеко от поселка Зубова Щель на берегу Черного моря. Перед этим в соседних горных районах выпало большое количество осадков, региональное МЧС объявляло штормовое предупреждение на период с 21 по 24 июня. По состоянию на 8:00 24 июня подтопленными оставались три поселка, в том числе Зубова Щель — там подтопило восемь частных домовладений.

Авторы
Евгения Воропаева Евгения Воропаева

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КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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