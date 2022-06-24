Мэр Сочи сообщил, что унесенные в море туристы ночевали в машинах
В двух автомобилях, которые смыло в Черное море, находились две семьи из Ставропольского края, они были в районе Сочи проездом и остановились на ночлег в устье реки Чемитоквадже под эстакадой, сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский.
По его словам, одна женщина в результате погибла, мужчину спасли, еще двое взрослых и трое детей пропали.
«Поисково-спасательные работы не прекращаются ни на минуту, МЧС задействовали все водные средства и вертолет. Принимаются все меры по ликвидации ЧС, лично контролирую действия всех служб», — написал Копайгородский в Telegram.
О том, что два легковых автомобиля в Сочи унесло в море потоком воды, утром сообщило управление МЧС по Краснодарскому краю. По предварительным данным ведомства, в машинах было восемь человек, из них шесть пропали, одного спасли, а один погиб. В краевой прокуратуре РБК сообщили, что, по словам спасенного мужчины, с ним были женщина и ребенок, а во второй машине находились четыре человека.
СК впоследствии подтвердил, что в двух автомобилях было семь человек, в том числе трое детей.
Автомобили смыло после выхода из берегов реки Чемитоквадже недалеко от поселка Зубова Щель на берегу Черного моря. Перед этим в соседних горных районах выпало большое количество осадков, региональное МЧС объявляло штормовое предупреждение на период с 21 по 24 июня. По состоянию на 8:00 24 июня подтопленными оставались три поселка, в том числе Зубова Щель — там подтопило восемь частных домовладений.