Мэр Сочи сообщил, что унесенные в море туристы ночевали в машинах

В Черное море из-за выхода из берегов реки Чемитоквадже смыло два автомобиля, в которых находились люди. По словам мэра Сочи Алексея Копайгородского, это были две семьи из Ставропольского края, они остановились на ночлег

Video

В двух автомобилях, которые смыло в Черное море, находились две семьи из Ставропольского края, они были в районе Сочи проездом и остановились на ночлег в устье реки Чемитоквадже под эстакадой, сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

По его словам, одна женщина в результате погибла, мужчину спасли, еще двое взрослых и трое детей пропали.

«Поисково-спасательные работы не прекращаются ни на минуту, МЧС задействовали все водные средства и вертолет. Принимаются все меры по ликвидации ЧС, лично контролирую действия всех служб», — написал Копайгородский в Telegram.

О том, что два легковых автомобиля в Сочи унесло в море потоком воды, утром сообщило управление МЧС по Краснодарскому краю. По предварительным данным ведомства, в машинах было восемь человек, из них шесть пропали, одного спасли, а один погиб. В краевой прокуратуре РБК сообщили, что, по словам спасенного мужчины, с ним были женщина и ребенок, а во второй машине находились четыре человека.

СК впоследствии подтвердил, что в двух автомобилях было семь человек, в том числе трое детей.

Читайте на РБК Pro Pro Эмоциональный голод: что это такое и как он приводит к перееданию Эмоциональный голод: что это такое и как он приводит к перееданию Статьи Pro «Их мебель там сразу стали подделывать»: как IKEA покоряла Китай «Их мебель там сразу стали подделывать»: как IKEA покоряла Китай Кейсы Pro Три полезных упражнения, которые помогут победить стеснительность Три полезных упражнения, которые помогут победить стеснительность Инструкции Pro Какие действия родителей приводят к пищевым расстройствам у детей Какие действия родителей приводят к пищевым расстройствам у детей Инструкции Pro Безответственные инвестиции: почему бизнес взбунтовался против ESG Безответственные инвестиции: почему бизнес взбунтовался против ESG Статьи Pro Почему токсичные руководители самые успешные и что с этим делать Почему токсичные руководители самые успешные и что с этим делать Статьи Pro «Только не обновляйтесь»: 5 принципов сочетать свое и чужое ПО «Только не обновляйтесь»: 5 принципов сочетать свое и чужое ПО Статьи Pro Поможет ли российским инвесторам «окно в Китай» Поможет ли российским инвесторам «окно в Китай» Статьи

Автомобили смыло после выхода из берегов реки Чемитоквадже недалеко от поселка Зубова Щель на берегу Черного моря. Перед этим в соседних горных районах выпало большое количество осадков, региональное МЧС объявляло штормовое предупреждение на период с 21 по 24 июня. По состоянию на 8:00 24 июня подтопленными оставались три поселка, в том числе Зубова Щель — там подтопило восемь частных домовладений.