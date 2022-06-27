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Общество ,  
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Роспотребнадзор рекомендовал не купаться в море на южном берегу Крыма

Ограничения на купание вызваны сильными дождями, которые начались в Крыму с 25 июня. В результате осадков качество морской воды может не отвечать необходимым требованиям, пояснили в Роспотребнадзоре
Фото: Алексей Павлишак / ТАСС
Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

Роспотребнадзор рекомендует воздержаться от купания в море на южном берегу Крыма из-за изменения качества воды после продолжительных дождей. Об этом заявила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская, передает ТАСС.

«Как правило, когда идут ливневые дожди, мы не рекомендуем населению купаться ввиду того, что качество морской воды может не отвечать необходимым требованиям и температура воды 13 градусов», — пояснила Пеньковская.

Всего в Севастополе будет официально открыто 24 пляжа. Соответствующую инфраструктуру устанавливают только на них, подчеркнули в пресс-службе губернатора.
 

Аксенов ввел режим ЧС в Симферополе из-за сильного дождя
Общество

В выходные, 25 и 26 июня, сильные дожди прошли в Симферопольском, Белогорском и Бахчисарайском районах, а также в Алуште. По данным синоптиков, в этих населенных пунктах выпало от половины до целой месячной нормы осадков.

В связи с подтоплениями глава Крыма Сергей Аксенов 27 июня объявил о введении режима ЧС межмуниципального значения в Симферополе и Симферопольском районе.

Он пояснил, что такое решение было принято из-за сильных осадков и «комплекса опасных метеоявлений» республиканской комиссией по предупреждению и ликвидации ЧС.

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В регионе до вечера 27 июня действует штормовое предупреждение, возможны порывы шквалистого ветра и сильные ливни. Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды региона также предупреждало о подъеме уровня воды в реках Кача и Бельбек и угрозе образования селей.

Теги
Крым Черное море Роспотребнадзор

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Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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