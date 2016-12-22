UC Rusal объяснил свой отказ от кредитов Промсвязьбанка

Их в качестве мер поддержки попавшей под санкции компании предлагал кабмин. В UC Rusal эти условия сочли «кабальными». На таких условиях от помощи Промсвязьбанка, как указал источник РБК, отказались все компании Олега Дерипаски

Олег Дерипаска (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Попавшая под американские санкции российская алюминиевая компания UC Rusal отказалась от кредитов Промсвязьбанка, которые в качестве мер поддержки ей предлагало правительство. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании.

«Условия помощи были кабальными», — пояснили в UC Rusal, отказавшись от дальнейших комментариев. На подобных условиях, как уточнил знакомый с ситуацией собеседник РБК, от помощи этого госбанка отказались и все остальные компании Олега Дерипаски.

Прежде о том, что бизнесмен не стал брать кредиты Промсвязьбанка, сообщило издание The Bell, ссылающееся на федерального чиновника, а также знакомого предпринимателя и близкого к кредитной организации собеседника.

Оказание отрезанной от международных финансовых рынков Rusal помощи правительством через подконтрольные государству банки, в том числе Промсвязьбанк, 11 апреля допускал министр финансов Антон Силуанов. Алюминиевая компания на тот момент уже была должна Сбербанку около $4,2 млрд. Спустя месяц, 24 мая, стало известно о том, что помощь Промсвязьбанк также окажет помощь группе ГАЗ Олега Дерипаски. Ей финансовая организация планировала предоставить кредит на пополнение оборотного капитала. Меры поддержки государством UC Rusal, как указывал тогда высокопоставленный чиновник правительства, еще обсуждались в кабмине.

За несколько дней до этого господдержку в виде кредита в Промсвязьбанке получил другой попавший под санкции США российский бизнесмен — Виктор Вексельберг. Первый вице-премьер Антон Силуанов в кулуарах Петербургского международного экономического форума в конце мая сообщил журналистам, что предпринимателю были выданы два кредита. Их сумму чиновник тогда не уточнил.

У Дерипаски, как пояснили собеседники The Bell, были возможности привлечь финансирование на тех же условиях, что и у «Реновы» Вексельберга, однако в беседе с одним из высокопоставленных чиновников правительства бизнесмен, по информации одного из источников портала, дал понять, что считает эти кредиты «грабительскими», и от предложения отказался.​

Под санкции UC Rusal и другие компании Дерипаски, в том числе En+ и группа ГАЗ, попали в апреле. Минфин США затем допустил смягчение или снятие ограничений с этих предприятий в случае, если Дерипаска перестанет их контролировать. Под давлением Вашингтона 18 мая предприниматель покинул совет директоров En+, а 26 мая ушел из совета директоров UC Rusal.