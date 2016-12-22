ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,24 62,55 EUR Нал. 73,92 72,97 USD Бирж. 62,80 -0,43 EUR Бирж. 72,66 -0,45 USD ЦБ. 62,76 -0,53 EUR ЦБ. 72,99 -0,10 EUR/USD 1,16 +0,00 BTC/USD Бирж. 5922,50 +11,50 IMOEX 2295,95 +2,03% RTSI 1154,16 +2,58% Brent 79,50 +2,41% DJIA 24278,60 +0,26% Nasdaq 7510,30 +0,09%
UC Rusal объяснил свой отказ от кредитов Промсвязьбанка
Лента новостей
В Пентагоне допустили потерю лидерства в космосе из-за России и Китая 00:17, Политика Трамп анонсировал второй этап снижения корпоративных налогов в США 29 июн, 23:50, Экономика Суд в Австрии признал существование третьего пола 29 июн, 23:50, Общество Чиновника из Аргентины пообещали наказать за грубую шутку на ЧМ 29 июн, 23:39, Общество Эксперты оценили влияние пенсионного возраста на продолжительность жизни 29 июн, 23:34, Общество Лавров опроверг переговоры Москвы и Вашингтона по выдаче Сноудена 29 июн, 23:27, Политика UC Rusal объяснил свой отказ от кредитов Промсвязьбанка 29 июн, 23:08, Бизнес Информационный взрыв: как мировые лидеры используют big data 29 июн, 23:05, Партнерский материал Би-би-си узнала о показаниях Сечина на закрытом суде над Улюкаевым 29 июн, 22:53, Общество «Натали Турс» отменила чартерные программы 29 июн, 22:51, Общество Лавров рассказал об опасениях за будущее ОЗХО 29 июн, 22:46, Политика «Умные здания»: не только экономия, но и просто удобно 29 июн, 22:10, РБК и Schneider Electric Фан-зону ЧМ на Воробьевых горах закроют 30 июня из-за непогоды 29 июн, 22:01, Общество Лавров заявил об отсутствии точных сроков полного вывода войск из Сирии 29 июн, 21:55, Политика В Сочи произошел пожар в многоквартирном доме 29 июн, 21:54, Общество Фигурантам дела о хищениях в Ульяновской области избрали меру пресечения 29 июн, 21:51, Общество Немецкая разведка признала дочь Гиммлера своим сотрудником 29 июн, 21:42, Общество Более 200 пассажиров не смогли вылететь из Нижнего Новгорода в Анталью 29 июн, 21:38, Общество Людей эвакуировали из Burger King в Москве из-за тлевшей туалетной бумаги 29 июн, 21:24, Общество Игра: почему удар «сухой лист» в футболе называют именно так? 29 июн, 21:20, Спецпроект РБК Спорт Платформа высадки: о чем страны ЕС договорились на «миграционном» саммите 29 июн, 21:08, Политика Российского игрока включили в символическую сборную группового этапа ЧМ 29 июн, 21:05, Спорт Лавров вспомнил «Алису в Стране чудес» из-за обвинений в адрес России 29 июн, 21:01, Политика Мнучин назвал враньем сообщения о желании Трампа выйти из ВТО 29 июн, 20:58, Экономика В Советске площадь пожара в бывшем бумажном цехе увеличилась почти вдвое 29 июн, 20:48, Общество Выгодная имитация: зачем мировая промышленность строит нейросети​ 29 июн, 20:45, Партнерский материал В Дагестане подросток на Mercedes насмерть сбил двоих пешеходов 29 июн, 20:40, Общество В СК создадут спецгруппу для расследования дел о преступлениях врачей 29 июн, 20:29, Общество
UC Rusal объяснил свой отказ от кредитов Промсвязьбанка
Новые санкции США, 29 июн, 23:08
0
UC Rusal объяснил свой отказ от кредитов Промсвязьбанка
Их в качестве мер поддержки попавшей под санкции компании предлагал кабмин. В UC Rusal эти условия сочли «кабальными». На таких условиях от помощи Промсвязьбанка, как указал источник РБК, отказались все компании Олега Дерипаски
Олег Дерипаска (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Попавшая под американские санкции российская алюминиевая компания UC Rusal отказалась от кредитов Промсвязьбанка, которые в качестве мер поддержки ей предлагало правительство. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании.

«Условия помощи были кабальными», — пояснили в UC Rusal, отказавшись от дальнейших комментариев. На подобных условиях, как уточнил знакомый с ситуацией собеседник РБК, от помощи этого госбанка отказались и все остальные компании Олега Дерипаски.

Прежде о том, что бизнесмен не стал брать кредиты Промсвязьбанка, сообщило издание The Bell, ссылающееся на федерального чиновника, а также знакомого предпринимателя и близкого к кредитной организации собеседника.

Оказание отрезанной от международных финансовых рынков Rusal помощи правительством через подконтрольные государству банки, в том числе Промсвязьбанк, 11 апреля допускал министр финансов Антон Силуанов. Алюминиевая компания на тот момент уже была должна Сбербанку около $4,2 млрд. Спустя месяц, 24 мая, стало известно о том, что помощь Промсвязьбанк также окажет помощь группе ГАЗ Олега Дерипаски. Ей финансовая организация планировала предоставить кредит на пополнение оборотного капитала. Меры поддержки государством UC Rusal, как указывал тогда высокопоставленный чиновник правительства, еще обсуждались в кабмине.

За несколько дней до этого господдержку в виде кредита в Промсвязьбанке получил другой попавший под санкции США российский бизнесмен — Виктор Вексельберг. Первый вице-премьер Антон Силуанов в кулуарах Петербургского международного экономического форума в конце мая сообщил журналистам, что предпринимателю были выданы два кредита. Их сумму чиновник тогда не уточнил.

Власти Ямайки попросили Минфин США снять санкции с завода UC Rusal
Бизнес

У Дерипаски, как пояснили собеседники The Bell, были возможности привлечь финансирование на тех же условиях, что и у «Реновы» Вексельберга, однако в беседе с одним из высокопоставленных чиновников правительства бизнесмен, по информации одного из источников портала, дал понять, что считает эти кредиты «грабительскими», и от предложения отказался.​

От Акимова до Школова: все фигуранты санкционного списка Минфина США Еще 20 фото
Фотогалерея

Под санкции UC Rusal и другие компании Дерипаски, в том числе En+ и группа ГАЗ, попали в апреле. Минфин США затем допустил смягчение или снятие ограничений с этих предприятий в случае, если Дерипаска перестанет их контролировать. Под давлением Вашингтона 18 мая предприниматель покинул совет директоров En+, а 26 мая ушел из совета директоров UC Rusal.

Авторы: Светлана Бурмистрова, Евгения Маляренко.
Теги: UC Rusal , Олег Дерипаска , Промсвязьбанк
Главное
Трамп обозначил темы встречи с Путиным Политика
Материалы по теме
Rusal объявил об уходе еще одного независимого директора из совета Бизнес
UC Rusal начала экспорт бокситов с крупнейшего в мире месторождения Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter