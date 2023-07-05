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«Русхимальянс» подал иск к двум немецким банкам почти на 31 млрд руб.

«Русхимальянс» подал иск к Deutsche Bank и Commerzbank почти на 31 млрд руб.
Оператор комплекса по переработке газа в районе Усть-Луги «Русхимальянс» подал иск к двум немецким банкам более чем на 30 млрд руб., причины неизвестны. Эта же компания судится с немецкой Linde

Учрежденный «Газпромом» и «РусГазДобычей» «Русхимальянс», оператор интегрированного комплекса по переработке и сжижению природного газа в районе Усть-Луги, подал в конце июня иски в Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области к немецким банкам Deutsche Bank и Commerzbank, следует из данных картотеки суда.

Требования в иске к Deutsche Bank AG составляют 22,223 млрд руб., к Commerzbank AG — 8,726 млрд руб. Других деталей в картотеке не приводится.

Представитель «РусХимАльянса» отказался комментировать запрос РБК.

«Русхимальянс» ведет судебную тяжбу с еще одной немецкой организацией, химической компанией Linde. В январе тот же петербургский суд арестовал российские активы Linde на 35 млрд руб.

Иск к западной компании «Русхимальянс» подал в связи с невыполнением ею обязательств по строительству газоперерабатывающего завода. В марте 2022 года Linde Group объявила о прекращении реализации новых проектов в России, но заявила, что продолжит исполнять требования в рамках уже подписанных контрактов, если это не будет противоречить санкциям против России.

В июне прошлого года Linde вышла из совместного предприятия (СП) по производству в России спиральновитых криогенных теплообменников для газоперерабатывающей промышленности. Российским партнером в проекте изначально была компания «Силовые машины», ее потом сменила «Северсталь», 50%-ая доля которой затем перешла «Русхимальянсу». В конце концов он стал единственным владельцем предприятия.

После выхода из СП Linde Group заявила, что она больше не в состоянии контролировать свои дочерние предприятия в России из-за санкций против Москвы. Компания также сообщила об убытках почти в $1 млрд за апрель—июнь 2022 года.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
При участии
Георгий Смирнов
Deutsche Bank Commerzbank иски Арбитражный суд

Встреча с
Игорем Шуваловым

Партнерство бизнеса и власти — это реально?

Есть ли в России длинные деньги?

На каких принципах инвестирует ВЭБ?

Экономика предложения — что это значит для России?
Подать заявку
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