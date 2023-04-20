Deutsche Bank резко нарастил прибыль в России на фоне подготовки к уходу

Чистая прибыль Дойче Банка в России в 2022 году выросла почти в 6 раз, до 5,4 млрд руб.

Чистая прибыль российской «дочки» Deutsche Bank в 2022 году выросла в 5,8 раза при сокращении активов на треть. Заработать организации помогло размещение денег в ЦБ на фоне разгона ставок в первой половине года, считают эксперты

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Российский Дойче Банк, подконтрольный немецкому Deutsche Bank, по итогам 2022 года показал чистую прибыль в размере 5,4 млрд руб., следует из его отчетности по РСБУ, которую изучил РБК. На фоне кризиса она увеличилась в 5,8 раза и стала рекордной как минимум с 1999 года. Как следует из отчетностей прошлых лет, до этого максимальный финансовый результат Дойче Банка был зафиксирован в кризис 2009 года — 3,4 млрд руб.

После начала российской военной операции на Украине Deutsche Bank, как и многие крупные иностранные банки, объявил о намерении полностью свернуть бизнес в России: группа подчеркивала, что начала этот процесс еще в 2014 году, но планировала активизировать его. РБК направил запрос в Deutsche Bank.

Как группа изменила работу с Россией Как следует из годового отчета материнского Deutsche Bank, в 2022 году совокупный кредитный риск на Россию сократился на 42,3%, до €806 млн (.pdf). Основная часть этой суммы приходится «на крупные российские компании, ведущие деятельность и имеющие доходы за пределами России», уточняется в отчетности. Причем такие ссуды выдавал не только дочерний Дойче Банк, но и «другие участники группы». В документе также упоминаются кредиты контрагентам, связанным с Россией, которые выдавало подразделение Deutsche Bank по работе с состоятельными клиентами. В течение 2022 года риски, связанные с такими заемщиками, были «значительно сокращены», говорится в отчетности, но конкретные суммы не приводятся. Группа также упоминает о рисках на €76 млн по финансовым и торговым гарантиям (за год они сократились в 7,1 раза) и «остаточных» рисках по производным финансовым инструментам. В 2022 году все основные позиции по деривативам были закрыты, отмечается в отчетности. Deutsche Bank также закрыл технологические центры разработки и перевел часть российских сотрудников в Берлин.

Как сложилась рекордная прибыль «дочки» Deutsche Bank

До начала кризиса Дойче Банк занимал 58-е место в России по активам, следует из данных banki.ru. Он работал только с корпоративными клиентами, оказывая им инвестиционные, расчетно-кассовые и казначейские услуги.

Согласно отчетности за прошлый год чистые процентные доходы Дойче Банка увеличились более чем в десять раз и превысили 7 млрд руб. Самый заметный рост показала выручка от размещения средств в кредитных организациях — с 1,84 млрд до 6,9 млрд руб. Еще 1,6 млрд руб. Дойче Банк получил по кредитам, выданным не банкам, а юрлицам, что вдвое больше результата по этой статье в 2021-м. Чистые комиссионные доходы снизились на 7,6%, составив 527,7 млн руб. Прочие операционные доходы «дочки» Deutsche Bank увеличились на 69%, до 1,4 млрд руб.

Прибыльность бизнеса росла на фоне сворачивания деятельности. Совокупные активы Дойче Банка за год просели на 36,3%, до 81,6 млрд руб., следует из отчетности. В основном это произошло за счет уменьшения чистой ссудной задолженности — с 109 млрд до 62,4 млрд руб. На конец 2022 года значительная часть активов российской «дочки» — €0,8 млрд, или 60,5 млрд руб. по курсу на отчетную дату, — были размещены на депозитах в Банке России, говорится в годовом отчете материнского Deutsche Bank. В пересчете на рубли остатки выросли на 43%, или на 18,5 млрд руб. Однако в РСБУ Дойче Банка только 3 млрд руб. квалифицированы как средства в ЦБ. Опрошенные РБК эксперты допускают, что это могут быть деньги только на корреспондентских счетах в Банке России, а не на депозитах.

Совокупные пассивы «дочки» Deutsche Bank за отчетный период упали почти вдвое, до 59,2 млрд руб. Средства, привлеченные от других банков, уменьшились на 18,2 млрд руб., до незначительных 1,3 млрд. Остатки на счетах и депозитах клиентов-юрлиц просели более чем на треть (минус 36,4%), до 55,8 млрд руб. Еще 1,4 млрд ушло из пассивов за счет обнуления финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости. Речь может идти о производных финансовых инструментах в торговом портфеле.

Что о результатах Дойче Банка думают аналитики

Если судить только по отчетности, то наибольший вклад в операционную прибыль внесли межбанковские операции Дойче Банка, отмечает заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин. Но «сложно делать какие-то выводы об устойчивости данных доходов, не исключено, что они носят разовый характер», добавляет он.

«Не уверена, что вопрос в активности банка на межбанковском рынке. Скорее как раз — в возможном избытке ликвидности и наличии средств для размещения», — говорит партнер консалтинговой компании ФБК Анастасия Терехина. Но она соглашается, что сильный рост доходов при одновременном снижении активов, приносящих процентный доход, возможен при наличии каких-то разовых операций. «Скорее от досрочного погашения некоторых активов», — предполагает Терехина.

Исторически портфель российского Дойче Банка делился между размещением депозитов в Банке России и кредитованием банков-нерезидентов, говорит управляющий директор по валидации агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов: «Можно предположить, что прошлой весной после роста рыночных ставок было принято решение перераспределить ликвидность на межбанковские краткосрочные кредитно-депозитные операции в России ради повышенного дохода». По словам эксперта, это может объяснять резкий рост процентных доходов российской «дочки».

В конце февраля, после ввода санкций против своих резервов, ЦБ поднял ключевую ставку сразу до 20%, а затем начал ее снижать, но до середины июня она превышала 10%.

Дойче Банк не был активным игроком на межбанковском рынке и не стал таким в 2022 году, говорит управляющий партнер GRM Константин Каричев. Он связывает резкий рост процентных доходов именно с операциями «дочки» с Центральным банком после резкого роста ключевой ставки в феврале 2022 года.

«Очевидно, что в той ситуации кредитные потоки из кредитования корпоративных клиентов и физических лиц стали переориентироваться на размещение денежных средств в менее рисковых активах. То есть сами банки в той ситуации стали меньше кредитовать и больше «сберегать». Одним из таких направлений стало размещение денежных средств на депозитных счетах в Центральном банке», — объясняет эксперт. Причем существенную часть дохода от депозитных операций с ЦБ Дойче Банк мог получить в первой половине 2022 года, а расчистить баланс уже во втором полугодии.

Источник РБК, близкий к Дойче Банку, подтвердил, что прибыль в 2022 году была в основном сформирована за счет операций с регулятором. «Ликвидность нельзя было выводить, поэтому, как и другие иностранные банки, просто размещали ее в ЦБ», — сказал он. С весны прошлого года нерезиденты из недружественных России стран не могут выводить капитал или получать дивиденды от российского бизнеса без специальных разрешений.

Каричев также указывает, что в отличие от многих других игроков с иностранным участием Дойче Банк не имел серьезного драйвера расходов в 2022 году — он не привлекает средства физлиц на вклады, а значит, не нес повышенные процентные расходы по этой статье из-за подъема ключевой ставки.

По словам Терехиной, рекордный финансовый результат Дойче Банка не стоит сравнивать с успехами «дочек» других европейских банков в России. Например, Райффайзенбанка или ЮниКредит Банка, которые тоже нарастили прибыльность бизнеса в кризис, согласно их отчетности по РСБУ.

«Я бы не сказала, что Дойче Банк стал бенефициаром текущей рыночной ситуации. Прибыли единоразовые, дальнейшее развитие остается под вопросом. Активы банка упали почти в два раза по сравнению с предыдущим периодом. Соответственно, это приведет в дальнейшем к снижению доходов и в целом к снижению объемов деятельности», — заключает эксперт.