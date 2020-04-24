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Пандемия коронавируса ,  
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Большинство работодателей отказались сохранить «удаленку» после пандемии

Перевести часть сотрудников на дистанционный формат готовы 20% работодателей, лишь 7% согласились отправить на «удаленку» весь штат. Большинство из тех, кто уже организовал такой формат, заявили о снижении эффективности труда
Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости
Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

В связи с нерабочим периодом 33% работодателей перевели сотрудников на удаленную работу. При этом только 20% из них готовы сохранить такой формат для части работников после окончания режима самоизоляции и лишь 7% — для всех. Об этом говорится в исследовании аналитического центра НАФИ (есть у РБК) «Влияние пандемии на российский бизнес».

Опрос проводился с 15 по 22 апреля. В нем приняли участи 1500 представителей основных отраслей экономики во всех федеральных округах России. Респондентами стали собственники бизнеса, первые лица компаний и индивидуальные предприниматели.

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Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Перевести на «удаленку» всех сотрудников, согласно исследованию, удалось лишь 11% организаций. Крупным и средним компаниям это удавалось чаще (среди них 39% фирм со штатом 16-100 человек и 67% организаций, где работает более 250 человек), чем микропредприятиям. По данным опроса, лишь 29% компаний со штатом до 15 человек перевели всех сотрудников на «удаленку».

Большинства респондентов (82%) отметили, что при переходе на дистанционный формат снизилось качество работы. Еще 14% не увидели никакой разницы, а 5% опрошенных затруднились ответить. При этом никто из них не заметил повышение эффективности труда на «удаленке».

Перевод сотрудников на удаленную работу был вторым по популярности ответом, большая часть опрошенных работодателей (34%) все же отправила сотрудников в неоплачиваемый отпуск. Каждый пятый (18%) прибегнул к увольнениям работников. Чаще всего такое решение принимали компании из сферы гостиничного бизнеса и общепита (34% против 18% в среднем в других сферах). Только 3% респондентов сообщили, что перевели сотрудников на другие должности. Больше половины предпринимателей (55%) также заявили, что в ближайшие три месяца их штат может сократиться, 29% опрошенных утверждают, что количество их сотрудников не изменится и лишь 2% планируют увеличить число работников.

Президент Владимир Путин 25 марта объявил нерабочим период с 28 марта по 5 апреля. Позже он продлил ограничения до 30 апреля. На это время будут открыты только банки, аптеки, магазины с товарами первой необходимости. Источники РБК сообщали, что режим самоизоляции скорее всего затронет и майские праздники, а дни в промежутке между ними объявят нерабочими.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: коронавирус, удаленная работа, предприниматели
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