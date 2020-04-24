Большинство работодателей отказались сохранить «удаленку» после пандемии

Перевести часть сотрудников на дистанционный формат готовы 20% работодателей, лишь 7% согласились отправить на «удаленку» весь штат. Большинство из тех, кто уже организовал такой формат, заявили о снижении эффективности труда

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

В связи с нерабочим периодом 33% работодателей перевели сотрудников на удаленную работу. При этом только 20% из них готовы сохранить такой формат для части работников после окончания режима самоизоляции и лишь 7% — для всех. Об этом говорится в исследовании аналитического центра НАФИ (есть у РБК) «Влияние пандемии на российский бизнес».

Опрос проводился с 15 по 22 апреля. В нем приняли участи 1500 представителей основных отраслей экономики во всех федеральных округах России. Респондентами стали собственники бизнеса, первые лица компаний и индивидуальные предприниматели.

Перевести на «удаленку» всех сотрудников, согласно исследованию, удалось лишь 11% организаций. Крупным и средним компаниям это удавалось чаще (среди них 39% фирм со штатом 16-100 человек и 67% организаций, где работает более 250 человек), чем микропредприятиям. По данным опроса, лишь 29% компаний со штатом до 15 человек перевели всех сотрудников на «удаленку».

Большинства респондентов (82%) отметили, что при переходе на дистанционный формат снизилось качество работы. Еще 14% не увидели никакой разницы, а 5% опрошенных затруднились ответить. При этом никто из них не заметил повышение эффективности труда на «удаленке».