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Бизнес ,  
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Саид Гуцериев продаст акции «М.Видео-Эльдорадо»

Саид Гуцериев намерен до конца года продать акции «М.Видео-Эльдорадо», под его контролем 60,4% ценных бумаг группы. Бизнесмен уже достиг соответствующей договоренности с российскими покупателями, их личности не называются
«М.Видео» MVID ₽227,2 +0,49% Купить
Саид Гуцериев
Саид Гуцериев (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Основной бенефециарный собственник и член совета директоров группы «М.Видео-Эльдорадо» Саид Гуцериев достиг договоренности с неназванными российскими предпринимателями о продаже акций компании, сообщили в пресс-службе компании.

«Закрытие сделки планируется в текущем году после завершения согласования обязывающей документации, получения всех необходимых регуляторных, корпоративных и прочих одобрений, включая согласия кредиторов», — сказано в сообщении.

Бизнесмен отметил, что планирует остаться в совете директоров на тот период, который будет необходимым новым инвесторам для «преемственности практик корпоративного управления».

Гуцериев прямо или косвенно контролирует 60,4% уставного капитала «М.Видео», 15% владеет Media-Saturn-Holding GmbH (торговые сети Media Markt и Saturn), еще 0,8% принадлежат компании МВМ, ее 100% собственником является «М.Видео». В свободном обращении представлены 23,8% акций группы «М.Видео-Эльдорадо».

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Продажа Гуцериевым своего пакета акций является первым этапом сделки, которая защитит «М.Видео-Эльдорадо» от возможного санкционного давления, предположил в разговоре с РБК генеральный директор компании «InfoLine-Аналитика» Михаил Бурмистров. Он также указал, что эта сделка вместе с изменениями в топ-менеджменте положительно скажется на комфорте немецких акционеров и устойчивости группы.

Ранее, 29 апреля, компания объявила о смене генерального директора, место Энрике Фернандеса (его полномочия истекали в 2025 году) занял директор по корпоративным и правовым отношениям компании Алексей Сухов.

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«Финалом сделки может стать выход немецких акционеров, которые несмотря на всю привлекательность актива, скорее всего хотели бы избавиться от своей доли в нем. Однако поиск долгосрочного партнера, который станет основным акционером компании вероятно будет длительным, так как сегодня российские активы продаются с огромными дисконтами из-за страновых рисков», — считает эксперт.

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Годом ранее Гуцериев продал 13,5% акций группы «М.Видео-Эльдорадо» в ходе вторичного предложения акций, именно тогда его доля снизилась до нынешних значений, а доля акций компании в свободном обращении увеличилась до 24%. Бизнесмен тогда выразил уверенность, что дополнительные 13,5% ценных бумаг в свободном обращении позволят повысить ликвидность компании.

О продаже своей доле в группе задумались в середине апреля в немецком концерне Ceconomy (контролирует Media-Saturn-Holding GmbH). «Мы сейчас изучаем разные сценарии. Доступ к доле и исполнение наших прав [в России] в значительной степени ограничены», — сказал глава концерна Карстен Вильдбергер.

Магазины группы «М.Видео-Эльдорадо» находятся в более чем 375 российских городах, речь идет о 663 магазинах «Эльдорадо» и несколько меньшем числе (605) магазинов «М.Видео». В компании отмечают, что являются единственной российской торговой сетью, акции которой торгуются на фондовом рынке, они обращаются на Московской бирже. В 2020 году общий объем оборота товаров (GMV) превысил 500 млрд руб. В первом квартале этого года группа отчиталась об увеличении общих продаж на 28,1% до 177,2 млрд руб. с НДС.

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Саид Гуцериев является сыном бизнесмена Михаила Гуцериева, председателя совета директоров группы «Сафмар», который попал в июне прошлого года под санкции Евросоюза в связи с посадкой самолета RyanAir в Минске и арестом летевшего на нем журналиста Романа Протасевича. Власти ЕС сочли, что тот имеет влияние на политике Белоруссии и приходится давним другом президента страны Александра Лукашенко. Бизнесмен счел ограничительные меры незаконными и несправедливыми.

Его сын после этого, в августе, покинул пост генерального директора нефтегазовой компании «ФортеИнвест», указав, что намерен сосредоточиться на собственных бизнес-проектах, в числе которых назвал «М.Видео». В октябре 2021 года он продал долю в белорусском Паритетбанке.

В апреле этого года санкции против Михаила Гуцериева ввели Польша и Канада. Кроме того, кипрская газета Phileleftheros сообщила, что власти страны намерены лишить бизнесмена и членов его семей «золотого паспорта».

Материалы к статье
Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Анна Левинская
«М.Видео» Саид Гуцериев продажа акций
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