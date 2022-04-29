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У «М.Видео» сменился гендиректор

Полномочия прежнего гендиректора Энрике Фернандеса истекали в 2025 году, однако были прекращены раньше для «оптимизации управления группой». Он продолжит управление операционным бизнесом «М.Видео» и останется в совете директоров
«М.Видео» MVID ₽226,3 +0,09% Купить
Алексей Сухов
Алексей Сухов (Фото: mvideoeldorado.ru)

Директор по корпоративным и правовым отношениям группы «М.Видео — Эльдорадо» Алексей Сухов стал ее гендиректором, сообщает компания.

«Позицию генерального директора ПАО «М.видео» с 26 апреля занял директор по корпоративным и правовым отношениям компании Алексей Сухов», — говорится в сообщении.

Как уточняет компания, совет директоров утвердил новый формат управления публичным акционерным обществом и его операционными структурами. Занимавший пост гендиректора Энрике Фернандес продолжит «управление операционным бизнесом группы, руководство командой и развитие всех проектов, связанных с дальнейшим усовершенствованием работы компании и ростом ее операционной эффективности», отметили в «М.Видео». Он также останется в совете директоров.

«Изменения направлены на оптимизацию структуры управления группой в текущих условиях и не повлияют на эффективность функционирования бизнеса», — подчеркнули в компании.

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Фото:Shutterstock

В сообщении на сайте раскрытия информации говорится, что полномочия Фернандеса прекращены с 25 апреля «в связи с расторжением трудового договора по инициативе работника (по собственному желанию)». Фернандес возглавлял сначала «М.Видео», а потом группу «М.Видео-Эльдорадо» с 2016 по 2020 годы, был вновь назначен на этот пост в январе 2022 года. Его полномочия истекали в 2025 году.

Назначенный гендиректором Сухов будет и дальше исполнять обязанности директора по корпоративным и правовым отношениям, а также возглавит дочернюю компанию ООО «МВ ФИНАНС». На этой должности Сухов работал с 2018 года, до этого он занимал аналогичный пост в «Эльдорадо» («М.Видео» купил «Эльдорадо» в апреле 2018 года). До этого работал в разных компаниях группы «Сафмар» (крупнейший акционер «М.Видео») и «Русском угле».

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Ранее в апреле германский концерн Ceconomy AG (Media-Saturn-Holding GmbH), который владеет 15% акций «М.Видео», заявил, что изучает «разные варианты», поскольку доступ к доле и исполнение ее прав в России сильно ограничены.

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Теги
Юлия Выродова Юлия Выродова
«М.Видео» «Эльдорадо» гендиректор Совет директоров бытовая техника
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