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Бизнес ,  

Сын Гуцериева покинул пост гендиректора «ФортеИнвеста»

Гуцериев-младший покинул пост главы «ФортеИнвеста». Теперь бизнесмен будет развивать собственные бизнес-проекты — в частности, сосредоточится на стратегическом управлении и развитии «М.Видео» и инвестиционного холдинга SFI
Саид Гуцериев
Саид Гуцериев (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Сын миллиардера Михаила Гуцериева (Forbes оценивает его состояние в $2,5 млрд) Саид Гуцериев ушел с поста гендиректора нефтегазовой компании «ФортеИнвест», сообщил РБК его представитель.

По его словам, Саид Гуцериев «займется развитием собственных масштабных бизнес-проектов», в частности «сосредоточится на стратегическом управлении и развитии крупных активов, где он является основным акционером (в том числе ПАО «М.Видео» и инвестиционного холдинга SFI)».

«Также Саид Гуцериев планирует открыть новый инвестиционный фонд, который будет вкладывать средства в технологичные стартапы из различных отраслей», — добавил представитель бизнесмена.

«ФортеИнвест» возглавит Алексей Кузьменков, занимавший должность первого заместителя генерального директора.

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По оценке Forbes, состояние Саида Гуцериева составляет $1,7 млрд. «ФортеИнвест» он возглавлял с 2014 года. Компания занимается разведкой и добычей нефти, переработкой углеводородного сырья и реализацией готовой продукции. Выручка «ФортеИнвеста» за 2019 год составила 180,4 млрд руб.

В 2019 году в России возбудили дело о контрабанде около 100 тыс. т дизеля на Украину с Орского НПЗ, который входит в «ФортеИнвест». Ответственность за незаконные поставки взял на себя зарегистрированный на Кипре трейдер Cantarell Trading.

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По данным СПАРК, Гуцериев-младший также входит в совет директоров ВСК, группы «Сафмар», лизинговой компании «Европлан», «М.Видео» (владеет 0,045%), «Нефтисы», «Орскнефтеоргсинтеза», холдингов «Русский уголь» и «Сафмар Финансовые инвестиции». В ноябре 2020 года Саид Гуцериев, а также глава группы «Сафмар» Авет Миракян покинули совет директоров «РуссНефти». Их выход связан с оптимизацией структуры корпоративного управления в группе «Сафмар», пояснил тогда источник РБК.

В июне совет директоров «РуссНефти» также покинул Михаил Гуцериев. Это произошло после того, как бизнесмен попал под санкции Евросоюза по Белоруссии. В июле компания сообщила, что Гуцериев больше не контролирует «РуссНефть».

Авторы
Виктория Полякова Виктория Полякова, Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко
Саид Гуцериев «ФортеИнвест»
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