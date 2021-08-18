Сын Гуцериева покинул пост гендиректора «ФортеИнвеста»

Гуцериев-младший покинул пост главы «ФортеИнвеста». Теперь бизнесмен будет развивать собственные бизнес-проекты — в частности, сосредоточится на стратегическом управлении и развитии «М.Видео» и инвестиционного холдинга SFI

Саид Гуцериев (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Сын миллиардера Михаила Гуцериева (Forbes оценивает его состояние в $2,5 млрд) Саид Гуцериев ушел с поста гендиректора нефтегазовой компании «ФортеИнвест», сообщил РБК его представитель.

По его словам, Саид Гуцериев «займется развитием собственных масштабных бизнес-проектов», в частности «сосредоточится на стратегическом управлении и развитии крупных активов, где он является основным акционером (в том числе ПАО «М.Видео» и инвестиционного холдинга SFI)».

«Также Саид Гуцериев планирует открыть новый инвестиционный фонд, который будет вкладывать средства в технологичные стартапы из различных отраслей», — добавил представитель бизнесмена.

«ФортеИнвест» возглавит Алексей Кузьменков, занимавший должность первого заместителя генерального директора.