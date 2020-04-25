В СПЧ призвали не допустить разрушения «Ведомостей»

Члены СПЧ отреагировали на обращение редакции «Ведомостей» о цензуре в издании. Главный редактор объяснил свои действия редакционной политикой, «не имеющей никакого отношения к цензуре»

Фото: Олег Яковлев / РБК

Члены постоянной комиссии по свободе информации и правам журналистов при Совете по правам человека (СПЧ) потребовали предоставить журналистам «Ведомостей» право выдвигать кандидатуру главного редактора без давления со стороны собственников. Заявление опубликовано в разделе блогов на сайте СПЧ.

Члены совета отреагировали на обращения редакции «Ведомостей», в котором журналисты сообщили, что и.о. главного редактора Андрей Шмаров снял с публикации колонку экономиста Константина Сонина о «Роснефти», запретил публиковать опросы Левада-центра и критиковать обнуление президентских сроков Владимира Путина.

«Мы, члены постоянной комиссии СПЧ и присоединившиеся к нам члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, во избежание разрушения одной из наиболее уважаемых российских газет требуем: немедленно отозвать указания, противоречащие ст. 29 Конституции РФ, предоставить коллективу «Ведомостей» право, гарантированное законом о СМИ и уставом редакции, участвовать в выдвижении кандидатуры главного редактора газеты без давления со стороны новых (и точно не известных) собственников издания», — говорится в заявлении. Его подписали 20 членов СПЧ, среди которых председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, журналисты Николай Сванидзе, Ева Меркачева и Екатерина Винокурова, юрист Генри Резник.

«Я, как главный редактор, считаю, что главный редактор имеет право, так же как и учредитель, принимать решения и по изменению профиля издания, и по изменению контента, и по системообразующим новостям. Поэтому тут двояко: с одной стороны, мы поддержали журналистский коллектив, но это было решение комиссии Совета по правам человека. Я, как главный редактор, считаю, что есть допущение, что у главного редактора, как и у собственника, может быть своя позиция в отношении средства массовой информации», — заявил РБК один из подписантов член СПЧ, главный редактор «Московского комсомольца» Павел Гусев.