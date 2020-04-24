Песков сообщил о надежде на разрешение конфликта в «Ведомостях»

Пресс-секретарь президента заявил о недопустимости цензуры в СМИ. Ранее журналисты «Ведомостей» сообщили о введенном новым ио главреда запрете критиковать обнуление президентских сроков и публиковать исследования Левада-центра

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил агентству ТАСС, что надеется на урегулирование конфликтной ситуации в газете «Ведомости», после которого газета продолжит свою деятельность на прежнем уровне.

В среду, 22 апреля, появилась информация о том, что журналистам газеты под угрозой увольнения критиковать обнуление президентских сроков, а также публиковать результаты исследований Левада-центра. Запрет исходил от нового ио главного редактора газеты Андрея Шмарова, сообщал The Bell и редактор отдела медиа газеты Ксения Болецкая.

«Мы не можем быть знакомы с ситуацией внутри редакции газеты «Ведомости». Мы надеемся, что эта ситуация будет урегулирована, и мы заинтересованы в том, чтобы газета «Ведомости» продолжала свою деятельность на высоком, профессиональном уровне, как это было до сих пор», — сказал представитель главы государства.

Он также прокомментировал заявление коллектива газеты о том, что Шмаров вводит запрет на освещение некоторых тем. Песков подчеркнул, что существует норма закона, которая не допускает цензуру. Он также добавил, что, по мнению Кремля, цензура неприемлема.