Песков сообщил о надежде на разрешение конфликта в «Ведомостях»
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил агентству ТАСС, что надеется на урегулирование конфликтной ситуации в газете «Ведомости», после которого газета продолжит свою деятельность на прежнем уровне.
В среду, 22 апреля, появилась информация о том, что журналистам газеты под угрозой увольнения критиковать обнуление президентских сроков, а также публиковать результаты исследований Левада-центра. Запрет исходил от нового ио главного редактора газеты Андрея Шмарова, сообщал The Bell и редактор отдела медиа газеты Ксения Болецкая.
Он также прокомментировал заявление коллектива газеты о том, что Шмаров вводит запрет на освещение некоторых тем. Песков подчеркнул, что существует норма закона, которая не допускает цензуру. Он также добавил, что, по мнению Кремля, цензура неприемлема.