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Песков сообщил о надежде на разрешение конфликта в «Ведомостях»

Пресс-секретарь президента заявил о недопустимости цензуры в СМИ. Ранее журналисты «Ведомостей» сообщили о введенном новым ио главреда запрете критиковать обнуление президентских сроков и публиковать исследования Левада-центра
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил агентству ТАСС, что надеется на урегулирование конфликтной ситуации в газете «Ведомости», после которого газета продолжит свою деятельность на прежнем уровне.

В среду, 22 апреля, появилась информация о том, что журналистам газеты под угрозой увольнения критиковать обнуление президентских сроков, а также публиковать результаты исследований Левада-центра. Запрет исходил от нового ио главного редактора газеты Андрея Шмарова, сообщал The Bell и редактор отдела медиа газеты Ксения Болецкая.

«Мы не можем быть знакомы с ситуацией внутри редакции газеты «Ведомости». Мы надеемся, что эта ситуация будет урегулирована, и мы заинтересованы в том, чтобы газета «Ведомости» продолжала свою деятельность на высоком, профессиональном уровне, как это было до сих пор», — сказал представитель главы государства.

Он также прокомментировал заявление коллектива газеты о том, что Шмаров вводит запрет на освещение некоторых тем. Песков подчеркнул, что существует норма закона, которая не допускает цензуру. Он также добавил, что, по мнению Кремля, цензура неприемлема.

СМИ узнали о возможном выходе из сделки покупателя «Ведомостей»
Бизнес
Алексей Голубович <div id="gtx-anchor" style="position: absolute; visibility: hidden; left: 171.703px; top: 23px; width: 211.453px; height: 18px;"></div> <div aria-describedby="bubble-3" class="jfk-bubble gtx-bubble" role="alertdialog" style="visibility: visible; left: -127px; top: 51px; opacity: 1;"> <div class="jfk-bubble-content-id" id="bubble-3"> <div id="gtx-host" style="min-width: 200px; max-width: 400px;"></div> </div> <div aria-label="Close" class="jfk-bubble-closebtn-id jfk-bubble-closebtn" role="button" tabindex="0"></div> <div class="jfk-bubble-arrow-id jfk-bubble-arrow jfk-bubble-arrowup" style="left: 257.203px;"> <div class="jfk-bubble-arrowimplbefore"></div> <div class="jfk-bubble-arrowimplafter"></div> </div> </div>

В середине марта акционеры «Ведомостей» Демьян Кудрявцев, Владимир Воронов и Мартин Помпадур объявили, что предварительно договорились о продаже 100% акций АО «БНМ», которое издает газету, управляющему директору Arbat Capital Алексею Голубовичу и издатель Константину Зятькову.

Тогда же, в марте, исполняющим обязанности главного редактора был назначен Андрей Шмаров, один из сооснователей медиахолдинга «Эксперт».

Однако позже шеф-редактор «Ведомостей» Дмитрий Симаков и четыре заместителя главного редактора обратились к потенциальным новым владельцам с просьбой сместить Шмарова с поста. Они назвали нового и. о. главного редактора человеком, «чуждым журналистским принципам и корпоративной культуре издания».

На следующий день коллектив «Ведомостей» выпустил материал, в котором раскритиковал действия Шмарова и упрекнул его в изменении редакционной политики. Шмаров отрицал введение цензуры в газете.

После заявлений журналистов о введенных в газете запретах стало известно, что один из покупателей газеты — Алексей Голубович может выйти из сделки. Он сообщил, что считает себя свободным от обязательств после оценки действия человека, которого он обозначил инициалами Д.К. По утверждению The Bell, речь шла о Демьяне Кудрявцеве.
 

Автор: Мария Лисицына
Теги: «Ведомости», Дмитрий Песков, СМИ, журналистика, цензура
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«Ведомости» сообщили о смене владельца
Общество
Демьян Кудрявцев сообщил о смене владельца газеты «Ведомости»
Технологии и медиа
СМИ узнали о возможном выходе из сделки покупателя «Ведомостей»
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