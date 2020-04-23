СМИ узнали о возможном выходе из сделки покупателя «Ведомостей»

Алексей Голубович (Фото: Александра Мудрац / ТАСС)

Один из потенциальных покупателей «Ведомостей», управляющий директор Arbat Capital Алексей Голубович может выйти из сделки. Об этом он сообщил в письме издателю газеты Глебу Прозорову, передает The Bell.

«К сожалению, с учетом моей (возможно — субъективной) оценки действий Д. К. за прошедшие три-четыре недели считаю себя свободным от обязательств перед представителями собственников что-либо делать далее по данному проекту согласно прежнему плану», — заявил Голубович. The Bell уточняет, что под инициалами вероятно имеется в виду Демьян Кудрявцев.

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