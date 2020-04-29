«Аэрофлот» поддержал идею ваучеров вместо возврата денег за отмену рейсов

Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев поддержал идею узаконить использование ваучеров вместо возврата средств пассажирам за отмененные рейсы. Ранее туроператоры заявили, что авиакомпания приостановила возврат денег за билеты

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Гендиректор крупнейшей российской авиакомпании «Аэрофлот» Виталий Савельев предложил в качестве антикризисной меры принять «нормативный акт, позволяющий не осуществлять вынужденные возвраты средств пассажирам за билеты в денежной форме» за отмененные рейсы. Вместо выплаты компенсации он рекомендует зачислять средства на личный счет пассажира (в авиакомпании. — РБК) или выдавать сертификаты с возможностью их использования при покупке билетов в будущем. Это следует из письма Савельева, направленного 13 апреля президенту Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александру Шохину.

У РБК есть копия письма Савельева. В пресс-службе РСПП подтвердили его получение. РБК направил запрос представителю «Аэрофлота».

Ранее с предложением закрепить на законодательном уровне возможность выдачи пассажирам сертификатов или ваучеров вместо денежной компенсации выступала Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ, в нее входят крупнейшие российские авиакомпании, кроме «Аэрофлота»). «Наиболее насущной потребностью авиакомпаний является сохранение их оставшейся ликвидности для выплаты заработной платы и покрытия постоянных расходов. <...> Большинство авиакомпаний сейчас тратят больше наличных денег на возвраты своим пассажирам и грузоотправителям, чем они получают за бронирования своих услуг воздушной перевозки», — объяснял глава АЭВТ Владимир Тасун в письме правительству. Поэтому он предложил позволить авиакомпаниям вместо возврата пассажиру денежных средств выдавать такие ваучеры.

«Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) уже дала авиакомпаниям-членам разъяснения о признании «ваучеров» вместо возврата денег законной формой в отношениях потребителей услуг воздушного транспорта и авиакомпаний и призывает регуляторов всех стран разрешить законный оборот «депозитных ваучеров» авиакомпаний во избежание краха отрасли», — подчеркивал Тасун.