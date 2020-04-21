S7 и «Победа» не смогут получить отсрочку при уплате налогов

Большинство авиакомпаний рискуют остаться без отсрочки налоговых платежей во втором квартале 2020 года. Критериям для получения таких льгот удовлетворяют лишь пять перевозчиков, три из них — из группы «Аэрофлот»

Фото: Роман Пименов / ТАСС

Авиакомпании могут не получить отсрочку при уплате налогов, авансовых платежей и страховых взносов во втором квартале 2020 года. Такая льгота была предусмотрена для перевозчиков в рамках поддержки авиации как одной из наиболее пострадавших в кризис отраслей.

Но перевозчики не попадают под требования для предоставления таких льгот, указано в письме президента Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ, в нее входят крупнейшие российские авиакомпании кроме «Аэрофлота») Владимира Тасуна, которое он направил 15 апреля первому вице-премьеру Андрею Белоусову. У РБК есть копия документа, его подлинность подтвердил представитель АЭВТ.

РБК направил запрос представителю Белоусова и в пресс-службу Минтранса.

Почему авиакомпании не получат льготы

Компании имеют право на отсрочку по налогам на четыре месяца только в случае падения доходов за предыдущий квартал более чем на 10%, следует из правил предоставления льгот. Но «существенное сокращение доходов авиакомпаний началось со второй декады марта 2020 года, что при росте данных показателей в январе и феврале не привело к общему падению [доходов] за первый квартал на 10%», — пишет Тасун.

За январь—март 2020 года пассажиропоток у российских авиакомпаний снизился лишь на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — до 16,9 млн человек, а за первые две недели апреля, когда уже начался второй квартал, на 89%, указано в письме главы АЭВТ. Занятость пассажирских кресел упала в 2,6 раза до 31% (в 2019 году этот показатель был около 80%). На прошлой неделе падение пассажиропотока увеличилось до 95%, а занятость снизилась до 21%.

По словам Тасуна, у авиакомпаний возник резкий дефицит оборотных средств, необходимых на зарплаты, содержание флота и другие неотложные платежи. Но перевозчики без льгот обязаны платить в апреле—июне в бюджет «значительный объем денежных средств» (налогов) под угрозой принудительных мер взыскания и получения справок о задолженности. Этот документ не позволит авиакомпаниям участвовать в тендерах и получать субсидии, поясняет он.

Рассчитывать на поддержку пока могут только «Аэрофлот», «Россия» и «Аврора» (входят в группу «Аэрофлот»), а также ИКАР и Red Wings, следует из данных АЭВТ. Снижение пассажиропотока в январе—феврале «Аэрофлот» объяснял ограничениями на въезд, введенными странами Азии и Европы из-за угрозы распространения коронавируса.

Все остальные авиакомпании, включая крупнейших игроков S7, «Победу», «Уральские авиалинии» и Utair пока претендовать на послабления не могут: в среднем их доходы за первый квартал уменьшились на 0,4%.

РБК направил запросы в «Аэрофлот», «Победу», S7, Utair, «Уральские авиалинии», ИКАР и Red Wings.

Что предлагают авиакомпании

Для решения проблемы члены АЭВТ предлагают следующие варианты:

продлить сроки уплаты налогов, авансовых платежей и страховых взносов, обязательства по уплате которых наступают в апреле—июне, на шесть месяцев, а не на четыре;

предоставить право на такую отсрочку для всех грузовых и пассажирских авиакомпаний, вне зависимости от динамики финансовых показателей за предыдущий квартал;

ввести упрощенный порядок подтверждения доходов для того, чтобы получить право на отсрочку.

Россия приостановила все международное авиасообщение в конце марта из-за пандемии коронавируса (COVID-19). Исключение сделано лишь для вывозных рейсов, выполнявшихся для возвращения россиян из-за границы.

Еще до полного закрытия рейсов авиакомпании получали до 500 млн руб. убытков в сутки, так как из России их самолеты летали пустыми. Из-за отмены международных полетов на фоне пандемии перевозчики потеряют до 360 млрд руб. с февраля по сентябрь 2020 года, подсчитали эксперты Bain & Company для РБК.

Помимо отсрочки по уплате налогов правительство отдельно выделило 1,5 млрд руб. субсидий авиакомпаниям на вывозные рейсы, порядок их выплат пока не определен. Кроме того, 15 апреля президент Владимир Путин предложил передать авиакомпаниям 23 млрд руб. прямой финансовой помощи. Такую же сумму президент поручал выплатить перевозчикам в ноябре прошлого года за подорожавший керосин, но этих денег авиакомпании не получили до сих пор.