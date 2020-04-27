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Пандемия коронавируса ,  
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Крупнейшие российские авиакомпании в апреле увеличили стоимость билетов

Повышение стоимости билетов зафиксировано у «Аэрофлота», «Уральских авиалиний», S7 Airlines и Utair. В среднем стоимость билетов увеличилась в два раза
Аэрофлот AFLT ₽74,38 +1,03% Купить
Фото: Regis Duvignau / Reuters
Фото: Regis Duvignau / Reuters

Сразу несколько российских авиакомпаний — «Аэрофлот», S7 Airlines, «Уральские авиалинии» и Utair — увеличили стоимость авиабилетов в апреле. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на данные из систем бронирования авиакомпаний.

Так, билеты «Аэрофлота» в среднем подорожали в два раза. Например, перелет Москва — Санкт-Петербург в марте стоил 2,4 тыс. руб., а в апреле и мае перевозчик предлагает купить билет на рейс уже за 4,9 тыс. руб. В Волгоград в апреле можно улететь за 6,9 тыс. руб. вместо 3,4 тыс. руб. в марте, а в Пермь — за 6,9 тыс. руб. вместо 3,5 тыс. руб. Также на 50–80% выросла цена на рейсы в Ростов-на-Дону, Тюмень, Самару, Иркутск, Казань, Красноярск.

Похожий рост продемонстрировали билеты компаний S7 Airlines, «Уральские авиалинии» и Utair, правда, остановившись на ценовой отметке немного ниже, чем у «Аэрофлота».

РБК направил запросы «Аэрофлоту», S7 и Utair.

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Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Представители тревел-сервисов подтвердили РБК, что в среднем стоимость авиабилетов выросла. По словам представителя онлайн-тревел-агентства Biletix.ru, средний чек в апреле на авиаперелет составил 7 479 руб., тогда как в марте он был на уровне 5 605 руб. (в компании анализировали средние чеки с 20 по 26 марта и с 20 по 26 апреля при путешествии туда и обратно по России). По словам собеседника РБК в Biletix.ru, важно учитывать еще и то, что по сравнению с аналогичными периодами прошлого года стоимость билетов упала на 49%.

По данным сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, средняя стоимость билетов «Аэрофлота» в Ростов-на-Дону из Москвы выросла на 63%, у S7 — на 42%, рассказал РБК директор по маркетингу компании Алексей Теплов.

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Фото: Kham / Reuters

По его словам, в период низкого спроса и небольшой загрузки самолетов такие изменения нельзя считать показательными. «У полетов есть своя себестоимость, и, конечно, авиакомпании хотят компенсировать затраты. Но при этом отмечу, что они делают все возможное, чтобы перелеты были доступны для тех, кто должен их осуществлять по неотложным причинам», — отметил Теплов.

В середине марта, когда Россия еще только частично ограничила авиасообщение с рядом других стран из-за пандемии коронавируса, цены на авиабилеты на внутренних перелетах начали снижаться. В среднем авиабилеты стали стоить дешевле на 12%.

Однако с конца марта Россия закрыла регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами, за исключением рейсов для вывоза оставшихся за рубежом россиян. Всех прибывающих из стран, где зарегистрирован коронавирус, обязали проходить тестирование в аэропорту и соблюдать обязательную самоизоляцию в течение двух недель.

Из-за введенных в России ограничений и распространения коронавируса сократился спрос на внутренние пассажирские перевозки. Реагируя на снижение спроса, «Аэрофлот» в течение апреля сокращал число внутренних рейсов.

Авторы: Мария Лисицына, Мария Кокорева
Теги: коронавирус, авиабилеты
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