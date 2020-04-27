Крупнейшие российские авиакомпании в апреле увеличили стоимость билетов

Повышение стоимости билетов зафиксировано у «Аэрофлота», «Уральских авиалиний», S7 Airlines и Utair. В среднем стоимость билетов увеличилась в два раза

Фото: Regis Duvignau / Reuters

Сразу несколько российских авиакомпаний — «Аэрофлот», S7 Airlines, «Уральские авиалинии» и Utair — увеличили стоимость авиабилетов в апреле. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на данные из систем бронирования авиакомпаний.

Так, билеты «Аэрофлота» в среднем подорожали в два раза. Например, перелет Москва — Санкт-Петербург в марте стоил 2,4 тыс. руб., а в апреле и мае перевозчик предлагает купить билет на рейс уже за 4,9 тыс. руб. В Волгоград в апреле можно улететь за 6,9 тыс. руб. вместо 3,4 тыс. руб. в марте, а в Пермь — за 6,9 тыс. руб. вместо 3,5 тыс. руб. Также на 50–80% выросла цена на рейсы в Ростов-на-Дону, Тюмень, Самару, Иркутск, Казань, Красноярск.

Похожий рост продемонстрировали билеты компаний S7 Airlines, «Уральские авиалинии» и Utair, правда, остановившись на ценовой отметке немного ниже, чем у «Аэрофлота».

РБК направил запросы «Аэрофлоту», S7 и Utair.