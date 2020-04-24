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Бизнес ,  
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Региональные авиакомпании начали массово отменять рейсы

Региональные авиакомпании вслед за крупными перевозчиками стали отменять рейсы из-за их убыточности. Выполнению полетов может помешать и отказ властей некоторых регионов субсидировать перевозки
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Региональные авиакомпании в условиях пандемии и сокращения пассажиропотока стали отменять рейсы по стране. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов в пятницу, 24 апреля, объявил отмену большинство рейсов авиакомпании «Ямал» из-за убыточности перевозок. Его слова приводятся в Telegram-канале оперативного штаба региона, посвященного ситуации с распространением коронавиурса.

«Мы сохраняем минимальное число рейсов, чтобы могли улететь те, кому это остро необходимо», — отметил Артюхов. Он подчеркнул, что к убыточности рейсов привели, в том числе, правила рассадки пассажиров с определенной дистанцией (для минимизации риска заражения вирусом) и продажа «не более половины билетов».

Губернатор не уточнил, как рейсы «Ямала» остаются. РБК направил запрос его представителю Ирине Громовой.

Об отмене рейсов ранее сообщала и региональная компания NordStar. Так, были отменены рейсы из Москвы и обратно в Минеральные воды, Красноярск, Сочи, Махачкалу, Санкт-Петербург, а также ряд рейсов из Томска, Новосибирска, Новокузнецка, Кемерово, Читы.

Источник, близкий к Росавиации, сказал РБК, что сейчас для авиакомпаний может появиться новая проблема, помимо ограничений на продажу билетов и рассадку пассажиров в самолете — отказ регионов от субсидирования полетов. По его словам, первыми о таком решении 8 апреля сообщили власти Санкт-Петербурга. Городской комитет по транспорту разослал авиакомпаниям S7, «РусЛайн», «ИрАэро», и «Азимут» предупреждение о том, что субсидирование перевозок из бюджета Санкт-Петербурга для возмещения недополученных доходов будет осуществляться только в период с 1 января по 15 апреля. У РБК есть копия этого предупреждения. В 2020 году город выделил на финансирование перевозок 260,1 млн руб.

«На сегодняшний день Санкт-Петербург — единственный подобный пример, но очень ощутимый, поскольку на него завязано большое количество маршрутов российских перевозчиков», — сказал РБК представитель S7. По его словам, в этом случае власти региона, в который летали авиакомпании из Петербурга, должны вдвое увеличить субсидии или перевозчикам придется сокращать частотность полетов. РБК направил запрос в пресс-службу правительства Санкт-Петербурга.

Россия приостановила все международное авиасообщение в конце марта из-за пандемии коронавируса. Исключение сделано лишь для вывозных рейсов, выполнявшихся для возвращения россиян из-за границы. После этого «Победа», третья по размеру авиакомпания, приостановила все полеты.

Кризис обрушил рынок пассажирских перевозок и внутри России: за первые три недели апреля пассажиропоток упал на 95%, а занятость пассажирских кресел упала до 21% (в 2019 году этот показатель был около 80%). Рейсы были вынуждены сокращать крупнейшие авиакомпании: в результате 20 апреля «Аэрофлот» уступил S7 лидерство по числу рейсов.

Автор: Мария Кокорева
Теги: Ямал, NordStar
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